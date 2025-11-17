Son Mühür- Sezona üst üste aldığı iki yenilgiyle başlayan Houston Rockects kısa zamanda toparlayarak şampiyonluk adaylarından biri olduğunu göstermeyi başarmıştı.

Kevin Durant ve Alperen Şengün ikilisiyle rakiplerin korkulu rüyası haline gelen Houston evinde Orlando Magic'i ağırladı.

Normal süresi 102-102 biten karşılaşmanın uzatma anlarında Alperen Şengün maça ağırlığını koyan isim oldu.

45 dakika sahada kaldı...



45 dakika sahada kalan Alperen karşılaşmayı 30 sayı, 8 asist ve 12 ribaundla tamamladı. Houston'da Kevin Durant 35 sayı, 6 asist ve 5 ribaund, Amen Thompson 12 sayı, 10 ribaundla oynadı.

Konuk Magic'de Franz Wagner 29 sayı, Desmond Bane ise 26 sayıyla oynamasına rağmen takımının yenilgisini önleyemedi.

Houston bu sonuçla ligde dokuzuncu galibiyetine uzanırken Orlando bu sezon yedinci kez sahadan mağlup ayrıldı.

Houston Rockets NBA BAtı Konferansı'nda Thunder ve Nuggets'in ardından üçüncü sıradaki yerini koruyor.

