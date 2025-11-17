Son Mühür- Ankara Gölbaşı’nda faaliyet gösteren Şehit Yakınları Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Spor Kulübü, 2012 yılından bu yana sürdürdüğü örnek bir sosyal sorumluluk projesiyle dikkat çekiyor. Kulüp, Şehit ve Gazi yakınları ile yetim, öksüz ve parçalanmış ailelerden gelen korunmaya muhtaç çocuklara, Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Demirkol’un destekleriyle tamamen ücretsiz spor eğitimleri sunuyor.

Şampiyon kadrolarla çok yönlü spor gelişimi

Kulüp, gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimini desteklemek amacıyla yüksek standartlarda eğitim sağlamaktadır. Antrenmanlar, Milli Takım Antrenörü Şenol Kaysi'nin koordinatörlüğünde ve Avrupa ile Dünya Şampiyonu milli sporcular eşliğinde yürütülmektedir. Bu profesyonel kadro ile her yaş grubuna hitap eden geniş bir branş yelpazesi sunulmaktadır.

Eğitim verilen başlıca spor dalları şunlar:

Taekwondo

Kick Boks

Muaythai

Boks

Wushu

İşitme engelli taekwondo

Paralimpik taekwondo

Çocuk gelişimi

Milli hedefler ve kötü alışkanlıklardan koruma misyonu

Kulüp Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Milli Takım Antrenörü olan Şenol Kaysi, projenin temel amacına dair önemli açıklamalarda bulundu. Kaysi, Başkan Fatih Demirkol'un güçlü desteği sayesinde gençlere spor yaptırdıklarını ve bu yolla onların boş zamanlarını verimli değerlendirerek kötü çevre ve alışkanlıklardan uzak durmalarını sağladıklarını vurguladı.

Kaysi, kulübün misyonunu şu sözlerle özetledi: “Topluma sağlıklı ve disiplinli bireyler kazandırmanın yanı sıra, temel hedefimiz bu sporcularımızla ülkemizi uluslararası arenalarda en iyi şekilde temsil etmek, Ay Yıldızlı Bayrağımızı dalgalandırarak İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletmektir.”

Bu kapsamlı proje, dezavantajlı gruplara yönelik sosyal fayda üretme ve aynı zamanda ulusal sporcu yetiştirme hedeflerini başarılı bir şekilde birleştiren nadir örneklerden biri olarak öne çıkıyor. Kulüp, gençleri sadece sporcu olarak değil, aynı zamanda milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyor.