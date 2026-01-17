Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunun ikinci dalgasında gözaltına alınan Nazlıcan Taşkın, dün Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken baygınlık geçirdi. Hastaneye kaldırılan Taşkın'ın gözaltı süresi bir gün uzatıldı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Taşkın, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı ve tutuklama kararı verildi.

Nazlıcan Taşkın kimdir?

Nazlıcan Taşkın, Başkent Üniversitesi İngilizce Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunu. Asıl mesleği psikolojik danışmanlık olan Taşkın, Ankara'da kendi alanında profesyonel olarak çalışmaya başladı. Akademik geçmişi ve danışmanlık kariyeriyle tanınan Taşkın, aynı zamanda oyunculuk projelerinde de yer aldı.

Taşkın'ın yaşı ve doğum yeri hakkında net bilgiler kamuoyuna yansımadı. Ancak sosyal medyada aktif olan ve farklı projelerde görev alan bir isim olduğu biliniyor.

Operasyonda kimler tutuklandı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonda toplam 23 kişinin ifadesi alındı. Operasyonun ilk dalgasında 18 kişi gözaltına alınmıştı. İkinci dalgada ise oyuncular Çağla Boz ve Melis Sabah ile Emre Yalçın, Ahmet Şaşmaz ve Nazlıcan Taşkın olmak üzere 5 kişi daha gözaltına alındı.

Aralarında eski Galatasaraylı futbolcu Ümit Karan, fenomenler Merve Sanay, Bade Nogay ve Deniz Berk Cengiz'in de bulunduğu soruşturmada toplam 14 kişi tutuklandı. 9 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Suçlamalar neler?

Savcılık tarafından yöneltilen suçlamalar arasında uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak ve bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, aracılık etmek veya yer temin etmek bulunuyor. Operasyonlar, yalnızca uyuşturucu madde kullanımıyla sınırlı kalmadı, uyuşturucunun temini ve yayılması gibi ağır suçlamaları da kapsadı.

Yetkililerin açıklamalarına göre soruşturma, uyuşturucu madde kullanımıyla sınırlı değil; temin, aracılık ve yayılma iddialarını da içeriyor. Bu operasyon, Türkiye'deki uyuşturucu ile mücadele sürecinin kapsamlı bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Çağla Boz'un evinde 11 adet uyuşturucu bulundu!

Operasyon kapsamında oyuncu Çağla Boz'un evinde yapılan aramalarda 11 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu gelişme, soruşturmanın ciddiyetini ortaya koydu. Emniyete götürülen şüphelilerin ifadeleri alınırken, operasyonun devam edebileceği belirtiliyor.