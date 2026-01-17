Günlük hayatın en rahat kıyafetleri arasında yer alan pijamalar, temizlik konusunda kafa karışıklığına neden oluyor. Birçok kişi pijamaları yalnızca uyku sırasında giydiği için haftalarca yıkamadan kullanabiliyor. Ancak uzmanlar, bu alışkanlığın cilt sağlığını olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.

Uyku süresince vücudun biyolojik faaliyetleri durmuyor. Gece boyunca ter, sebum ve dökülen ölü deri hücreleri pijama kumaşına nüfuz ediyor. Dışarıdan temiz görünen pijamalar, zamanla fark edilmeden bakteri birikimine zemin hazırlayabiliyor.

Aynı pijamayı giymek için 2–3 gece sınırı bulunuyor

Dermatologlar ve temizlik uzmanları, duş alarak temiz bir ciltle yatağa giren kişilerin aynı pijamayı 2 ila 3 gece üst üste giymesinin genellikle sakınca oluşturmadığını ifade ediyor. Ancak bu sürenin kumaş türü ve kullanım alışkanlıklarına göre değiştiği belirtiliyor.

Pamuk ve ipek gibi doğal kumaşlar, cildin nefes almasına yardımcı olurken sentetik kumaşların teri hapsettiği ve bakterilerin daha hızlı çoğalmasına neden olduğu aktarılıyor.

Bazı durumlarda günlük yıkama gerekiyor

Uzmanlara göre pijamanın altına iç çamaşırı giyilmemesi, pijamanın doğrudan tenle temas etmesine yol açıyor. Bu durumda pijamanın her gün yıkanması öneriliyor. Grip ve ateşli hastalık dönemlerinde ise mikropların yayılmasını önlemek amacıyla pijamaların sabah saatlerinde değiştrilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Ayrıca pijamayla gün boyu ev içinde vakit geçirilmesi, mutfak kokuları ve ev tozlarının kumaşa sinmesine neden olabiliyor. Bu kullanım şekli de günlük yıkamayı zorunlu hale getiriyor.

Uzmanlar cilt sorunlarına karşı uyarıyor

Pijama temizliğinin ihmal edilmesi durumunda ciltte kaşıntı, döküntü ve gözeneklerin tıkanmasına bağlı sivilcelenmeler görülebileceği belirtiliyor. Hijyenik bir uyku için pijamaların havadar ortamda saklanması ve yıkama talimatlarına uygun şekilde temizlenmesi öneriliyor.

Uzmanlar, basit görünen bu alışkanlığın uzun vadede cilt sağlığını doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekiyor.