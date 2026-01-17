Malatya genelinde on farklı ilçeye dağıtılacak konutlar için başvuru yapan binlerce aile ev sahibi olma hayalini gerçekleştirme fırsatı yakalayacak. Noter huzurunda yapılacak çekiliş, TOKİ'nin resmi YouTube kanalından canlı olarak tüm vatandaşlara açık şekilde yayınlanacak.

TOKİ Malatya kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ Malatya kura çekimi 17 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 12.00'de başlayacak. Çekiliş, Kemal Sunal Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek ve TOKİ resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Başvuru sahipleri, çekilişi internet üzerinden anlık takip ederek sonuçları öğrenme imkanına sahip olacak.

Kura çekimi tamamlandıktan sonra sonuçlar anında sisteme yüklenecek. Vatandaşlar e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak hak sahipliği durumlarını sorgulayabilecek. Ayrıca TOKİ'nin resmi internet sitesi www.toki.gov.tr adresinden de il bazlı sorgulama yapılabilecek.

Malatya TOKİ konut dağılımı nasıl olacak?

Malatya genelinde toplam 9.659 konut on farklı ilçeye dağıtılacak. Konutların büyük çoğunluğu merkez ilçeler olan Battalgazi ve Yeşilyurt'a tahsis edilmiş durumda. Merkez ilçelere toplam 8.500 konut ayrılırken, diğer ilçelere de nüfuslarına göre konut dağılımı yapılmış.

İlçelere göre konut dağılımı şu şekilde: Battalgazi ve Yeşilyurt 8.500 konut, Doğanşehir 300 konut, Hekimhan 300 konut, Akçadağ 150 konut, Yazıhan 79 konut, Kale 75 konut, Darende 65 konut, Arguvan 50 konut, Doğanyol 40 konut ve Arapgir 30 konut alacak.

Kura sonuçları nasıl öğrenilecek?

TOKİ Malatya kura sonuçları iki farklı yöntemle sorgulanabilecek. İlk yöntem e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numarasıyla giriş yaparak hak sahipliği durumunun kontrol edilmesi. Noter onayından hemen sonra sonuçlar sisteme yüklenecek. İkinci yöntem ise TOKİ'nin resmi internet sitesi www.toki.gov.tr adresinden il bazlı sorgulama yapılması.

Asil hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlar, TOKİ tarafından açıklanacak takvim doğrultusunda ilgili banka şubelerine başvurarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacak. Sözleşme aşamasında belirlenen peşinat tutarı yatırılacak ve ardından taksit ödemeleri başlayacak.