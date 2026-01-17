İBB tarafından yürütülen bu dev eğitim destek programı kapsamında toplam 2 milyar liralık bütçe ayrıldı. Bursiyerlerin hesaplarına yatırılacak olan 20 bin TL, iki eşit taksit halinde ödenecek. Peki İBB bursu ilk taksit ödemesi ne zaman yapılacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

İBB bursu ilk taksit ödemesi ocak ayında başlıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan Genç Üniversiteli bursu ödemeleri, sonuçların ilanının ardından ocak ayı içerisinde başlayacak. Burs almaya hak kazanan öğrencilere toplam 20 bin TL destek verilecek ve bu tutar iki eşit taksit halinde öğrencilerin hesaplarına aktarılacak.

Başvuru sırasında sisteme kaydedilen IBAN numaralarına yapılacak olan ilk taksit ödemesi 10 bin TL olarak planlanıyor. Ödeme emirlerinin sırayla sisteme girilmesi nedeniyle, öğrencilerin hesaplarına paranın yatma tarihi birkaç gün farklılık gösterebilir.

Burs ödeme takvimi ve miktarları

İBB Genç Üniversiteli bursu kapsamında yapılacak ödemeler şu şekilde:

İlk taksit ödemesi 10 bin TL olarak ocak ayı içerisinde öğrencilerin hesaplarına yatırılacak. İkinci taksit ödemesi ise 10 bin TL tutarında bahar yarıyılı başlangıcında, şubat veya mart aylarında gerçekleştirilecek. Toplam burs tutarı 20 bin TL olup, ödemeler öğrencilerin başvuru sırasında bildirdikleri kendi adlarına kayıtlı IBAN numaralarına yapılıyor.

Banka yoğunluğu ve onay süreçleri nedeniyle ödemelerin hesaplara geçiş tarihleri öğrenciler arasında değişiklik gösterebilir. Bu nedenle öğrencilerin düzenli olarak hesaplarını kontrol etmeleri öneriliyor.

İBB bursu sonuç sorgulama nasıl yapılır?

Burs almaya hak kazanan öğrenciler, sonuçlarını ve ödeme durumlarını iki farklı kanal üzerinden takip edebiliyorlar. Web sitesi üzerinden sorgulama yapmak isteyenler gencuniversiteli.ibb.istanbul adresini ziyaret edebilirler.

Mobil uygulama kullanıcıları ise İstanbul Senin uygulamasını indirerek buradan sonuç ve ödeme durumlarını kontrol edebilirler. Her iki platformda da öğrenciler TC kimlik numarası ile giriş yaparak burs durumlarını öğrenebiliyorlar.

İkinci taksit ne zaman ödenecek?

İBB bursu ikinci taksit ödemelerinin bahar yarıyılı başlangıcında yapılması planlanıyor. Genellikle şubat veya mart aylarında gerçekleştirilmesi beklenen ikinci taksit için kesin tarih henüz açıklanmadı. Öğrencilerin İBB'nin resmi duyurularını takip etmeleri ve gencuniversiteli.ibb.istanbul web sitesini düzenli olarak kontrol etmeleri öneriliyor.

İkinci taksit ödemesi de ilk taksitte olduğu gibi 10 bin TL tutarında olacak ve öğrencilerin kayıtlı IBAN numaralarına yatırılacak. Ödeme takvimi hakkında detaylı bilgi İBB tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak.