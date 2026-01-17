Kış aylarında araç kullanan sürücülerin en sık karşılaştığı sorunlardan biri olan buz tutmuş ön camlar için uzmanlardan pratik bir çözüm geldi. Otomobil uzmanları, araçlardaki ön cam fanının doğru kullanımıyla buzun kısa sürede eritilebileceğini açıkladı.

Fan ayarı buzun çözülmesini sağlıyor

Sürücülere önerilen yönteme göre, araç çalıştırıldıktan sonra sıcaklık ayarının en yüksek seviyeye getirilmesi gerekiyor. Ardından ön cam fanı maksimum seviyeye ayarlanıyor. Bu sayede cam üzerindeki buz, ısının etkisiyle erimeye başlıyor ve görüş alanı kısa sürede açılıyor.

Sosyal medyada paylaşılan yöntem dikkat çekti

Driving Test Success adlı TikTok paylaşımında yer alan videoda, ön camdaki buz tamamen çözüldükten sonra fan ayarının normale düşürülebileceği belirtildi. Videoda, fazla suyun silinmesi ve ardından normal sürüş ayarına geçilmesi gerektiği ifade edildi.

Uygulayan sürücüler sonucu doğruladı

Yöntemi deneyen bir kullanıcı, buzların tamamen kaybolduğunu ve uygulamanın etkili olduğunu dile getirdi. Uzmanlar, bu basit ayarın kış aylarında sürücülere zaman kazandırdığını vurguladı. Yöntemin doğru uygulanması halinde cam temizleme ihtiyacı büyük ölçüde azalıyor.