Görev değişikliğinin ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tan Sağtürk'ün opera ve bale alanındaki başarılı çalışmalarına teşekkür etti. Sağtürk ile birlikte Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy da görevden alınırken, yardımcılık görevine Barış Salcan atandı. Peki Tan Sağtürk kimdir, kariyeri nasıl şekillendi?

Devlet Opera ve Balesi'nde görev değişikliği yapıldı

16 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk'ün görevine son verildi. Üst kademe kamu yöneticilerinin atanmasına ilişkin 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin dördüncü maddesi kapsamında gerçekleştirilen bu görevden alma kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

Aynı kararla Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy da görevinden alınırken, boşalan genel müdür yardımcılığı görevine Barış Salcan atandı. Ancak genel müdürlük koltuğuna henüz yeni bir isim getirilmedi. Sağtürk'ün iki yılı aşkın süre yürüttüğü bu görevde önemli başarılara imza attığı belirtiliyor.

Tan Sağtürk bakanlıkta danışman oldu

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevinden alınan Tan Sağtürk'e boşta kalma fırsatı verilmedi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sağtürk Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bakan danışmanı olarak görevine başlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yapılan görüşmenin ardından gerçekleştirilen bu atamayla Sağtürk, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını bakanlık düzeyinde sürdürecek. Uluslararası tecrübesi ve sahne deneyimiyle tanınan sanatçı, Türkiye'nin kültür ve sanat politikalarının belirlenmesine danışman sıfatıyla katkı sunacak.

Bakan Ersoy, Sağtürk'ün görev süresi boyunca başarılı işlere imza attığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Opera ve balede rekorlar kırılmasının önünü açan Sayın Tan Sağtürk'ün bilgi ve birikiminden bakanlığımızın farklı alanlarında da yararlanmaya devam edeceğiz. Yeni görevinde kendisine başarılar diliyorum."

Tan Sağtürk kimdir, nereli?

1969 yılında İzmir'de doğan Bedri Tan Sağtürk, Türkiye'nin en tanınmış balet sanatçıları ve dansçıları arasında yer alıyor. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'nden mezun olan Sağtürk, eğitiminin ardından kariyerine yurt dışında devam etti.

Fransa'da önemli başarılara imza atan Sağtürk, Fransız Genç Balesi (Le Jeune Ballet De France) ve Fransız Devlet Balesi (Ballet National De France) bünyesinde başdansçı olarak görev yaptı. Bu dönemde uluslararası arenada önemli bir deneyim kazanan sanatçı, daha sonra Türkiye'ye dönerek İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde başdansçı olarak sahne aldı.

Türkiye'de bale okulları kurdu

Tan Sağtürk sadece sahne performanslarıyla değil, eğitim alanındaki katkılarıyla da öne çıkıyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinde bale ve dans okulları kurarak genç yeteneklerin yetişmesine önemli katkılar sağladı. Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Kayseri, İstanbul, Ankara, İzmir ve Kıbrıs'ta açtığı bale ve dans okullarıyla sanat eğitiminin yaygınlaşmasında rol oynadı.

Sahne kariyerinin yanı sıra televizyon dünyasında da yer alan Sağtürk, Fox TV'de yayınlanan "Bez Bebek" adlı dizide "Hakan" karakterini canlandırdı. Ayrıca çeşitli televizyon reklamlarında da oyunculuk yaptı. Sanatın farklı alanlarında deneyim kazanan Sağtürk, 15 Eylül 2023 tarihinde Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevine atanmıştı ve bu görevini yaklaşık iki yıl boyunca sürdürdü.