Şehir hayatında yaygın olarak kullanılan asansörler, genel olarak güvenli ulaşım araçları arasında yer alıyor. Ancak mekanik kilit sistemlerinde meydana gelen arızalar, kabin o katta değilken kapıların açılmasına neden olabiliyor. Bu durum, fark edilmediğinde asansör boşluğuna düşme riski oluşturuyor.

Mekanik kilitlerdeki aşınma kapıyı boşa çıkarabiliyor

Normal şartlarda asansör kabini ilgili katta değilse dış kapının açılmaması gerekiyor. Uzmanlara göre mekanik kilitlerin zamanla aşınması veya zorlanması, bu güvenlik sisteminin devre dışı kalmasına yol açabiliyor. Özellikle dalgın ya da telefonla ilgilenen kişiler, kapı açılır açılmaz içeri adım atarak kabinin yerinde olmadığını fark edemiyor.

Hayat kurtaran 2 saniyelik zemin kontrolü

Teknik uzmanlar, her asansör kullanımında uygulanması gereken basit bir kuralı hatırlattı. Kapı açıldığında ilk olarak kabin zemini ile kat eşiğinin gözle kontrol edilmesi gerektiği belirtildi. Kabin yerindeyse iç aydınlatma sensörünün devreye girdiği, kapı açıldığında içerinin karanlık olmasının kabinin henüz o kata ulaşmadığını gösterebileceği ifade edildi. Ayrıca zeminler arasında normalden fazla boşluk veya yükseklik farkı varsa asansörün kullanılmaması ve teknik servise haber verilmesi gerektiği aktarıldı.

Çocuklar ve evcil hayvanlar için ince boşluk uyarısı

Uzmanlar, kabin ile ray arasındaki ince boşluğa da dikkat çekti. Bu boşluğun küçük çocukların ayakları veya evcil hayvanların tasması için risk oluşturabileceği vurgulandı. Asansöre girerken çocukların mutlaka elinden tutulması, evcil hayvanların ise kucakta ya da kısa tasma ile taşınması önerildi.

Dalgınlık kazaya dönüşebiliyor

Yetkililer, asansöre binmeden önce yapılacak birkaç saniyelik kontrolün ciddi kazaların önüne geçebileceğini belirterek, kullanıcıların alışkanlıklarını gözden geçirmesi gerektiğini kaydetti. Bu basit önlemle olası risklerin büyük ölçüde azaltılabileceği bildirldi.