Aydın’ın Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi’nde bir vatandaş, 20 Kasım 2025 günü tarlasında çalıştığı sırada top mermisine rastladı. Vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Savaş döneminden kaldığı değerlendirildi

İlk incelemede mühimmatın patlamamış olduğu ve üzerinde menşe bilgisine dair herhangi bir ibarenin bulunmadığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, mühimmatın muhtemelen savaş döneminden kaldığını değerlendirdi.

Kurtuluş Savaşı dönemine ait olduğu belirlendi

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yapılan detaylı inceleme sonucu, mühimmatın korozyona uğramış 100 mm’lik topçu mühimmatı olduğu belirlendi. Mühimmatın Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı değerlendirildi.

Güvenlik önlemleri alındı, mühimmat imha edildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı PAMİT ekipleri tarafından geniş güvenlik tedbirleri alınarak mühimmat, Ocaklı Mahallesi Yeni Volkan Madencilik patlatma alanına taşındı. Burada kontrollü şekilde imha edilen mühimmat tamamen etkisiz hale getirildi.