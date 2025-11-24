Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı kırsal Yaylapınar Mahallesi’nde 16 yaşındaki Cennet Ovalı, ailesi tarafından yaşadıkları evde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu. İddiaya göre, ev içerisinden gelen silah sesini duyan aile bireyleri, genç kızın bulunduğu odaya girdiklerinde Ovalı’yı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

Sağlık ekipleri ölümünü tespit etti

Durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontroller sonucunda genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze morga kaldırıldı

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Cennet Ovalı’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Acı haberi alan aile üyeleri büyük üzüntü yaşadı.

Soruşturma sürüyor

Jandarma ekiplerinin ilk değerlendirmelerine göre olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, kesin nedenin belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.