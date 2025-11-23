Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin 2026 yılı bütçesinde Kuşadası için turizm yatırımlarına hiçbir pay ayrılmadığını açıkladı. Aydın’daki medya temsilcileriyle bir araya geldiği 18’inci medya buluşmalarında konuşan Günel, meclis gündemine sunulan bütçenin “şeffaflıktan uzak” olduğunu söyledi.

Başkan Günel, turizm kenti olan Kuşadası’nın bütçede yok sayılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

“Kruvaziyer turizminde rekor artış var, İngiliz pazarı büyüyor”

Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ömer Günel, 2024 turizm sezonuna dair değerlendirmelerde bulundu. Kruvaziyer turizminde önemli bir ivme yakaladıklarını söyleyen Günel, şu ifadeleri kullandı:

“Bu yıl Kuşadası’na yapılan kruvaziyer seferlerinde ciddi artış yaşandı. Kentimize gelen yolcu sayısı önceki yılların üzerine çıktı. Gelecek yıl özellikle İngiliz pazarından çok daha yüksek bir pay alacağız. Göreve geldiğimiz günden bu yana turistik çarşılarımızı yeniledik, yeni kültürel rotalar kazandırdık. Turizme yönelik yatırımlarımız sürecek.”

“Yatırım rakamlarını güncelleyip önümüze koyuyorlar”

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin tüm ilçelere eşit yatırım yapması gerektiğini ancak mevcut bütçe taslağında bu adaleti göremediklerini ifade eden Günel, şunları söyledi:

“Bütçe konusunda sorular soruyoruz ama net bir yanıt alamıyoruz. Kamuoyuna yapılan açıklama da yok. Daha önce yapılmış yatırımların rakamlarını güncelleyip yeni yatırım gibi önümüze koyuyorlar. Şeffaflık ortada yok.”

Günel, turizm kenti Kuşadası’nda 2026 yılı bütçesinde turizm yatırımlarına sıfır pay ayrılmasını eleştirdi.

“2025’te de Kuşadası’na tek bir turizm yatırımı yapılmadı”

Başkan Günel, yalnızca 2026 bütçesinin değil, 2025 yılında da Kuşadası’nın turizm alanında destek alamadığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“2025 yılında Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası’na turizme yönelik tek bir yatırım yapmadı. 17 ilçeden adil bir şekilde pay alan Aydın Büyükşehir’in, bütçeyi yine 17 ilçeye eşit şekilde dağıtması gerekir. Oturduğumuz koltuklar halka hizmet etmek için var.”

Günel, Kuşadası’nın turizm potansiyeline rağmen yatırım yapılmamasının bölgesel gelişmeyi ve kent ekonomisini olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

“Kuşadası’nın hakkını savunmaya devam edeceğiz”

Günel, Büyükşehir Belediyesi’nin bütçe politikasının takipçisi olacaklarını belirterek Kuşadası’nın hak ettiği yatırımları alması için mücadele edeceklerini vurguladı.