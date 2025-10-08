Nazilli Ticaret Odası (NTO), Avrupa’nın en büyük uluslararası gıda fuarı olan ANUGA 2025’te Türkiye’den stant açan tek ticaret odası olarak dikkat çekti. Almanya’nın Köln kentinde iki yılda bir düzenlenen fuarda NTO, Nazilli’de üretilen incir, kestane, zeytinyağı ve kurutulmuş doğal ürünleri tanıttı.

Bölge ürünlerinin uluslararası pazarda tanıtımını hedefleyen Oda, ihracat potansiyeli bulunan ancak henüz dış pazara açılmamış 7 üyesine stant alanı sağlayarak onların da fuara katılımını destekledi. Böylece hem üretici hem de ihracatçı üyeler, Avrupa pazarındaki alıcılarla birebir görüşme fırsatı yakaladı.

“Üyelerimize destek olmak için buradayız”

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, fuarda elde edilen sonuçlardan memnun olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bu, 2013 yılından bu yana katıldığımız 4. ANUGA Gıda Fuarı. En verimli organizasyonlardan biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şu anda standımızda yer alan 7 firmamız iş bağlantılarını güçlendirdi, bazıları ilk kez ihracat görüşmeleri yapıyor. Bizim görevimiz üyelerimize sadece destek olmak değil; aynı zamanda ülkemizin cari açığının kapanmasına da katkı sunmak.

Ticaret odamızın asıl görevi, üyelerini uluslararası pazarlara taşıyarak vizyon kazandırmaktır. Bu fuar da o hedefin bir parçası. Eğer buradaki üyelerimizin ticaretine bir katkımız olabildiyse, bizim için en büyük başarı budur.”

Uluslararası iş bağlantılarına kapı aralandı

Fuarda NTO standı yoğun ilgi görürken, İstanbul Ticaret Odası yönetimi ve çok sayıda yerli-yabancı ziyaretçi standı gezdi. Nazillili firmalar, Avrupa ve Ortadoğu’dan gelen alım heyetleriyle ihracat görüşmeleri gerçekleştirdi.

NTO temsilcileri, katılım sağladıkları bu organizasyonla hem Nazilli’nin markalaşmasına hem de Türkiye’nin gıda ihracatına katkı sunduklarını belirtti.