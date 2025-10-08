Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan 2 bin 300 işletmede 24 bin sığırı şap hastalığına karşı aşıladı. Aşılama programı, bulaşıcılığı yüksek olan hastalığa karşı koruma sağlamak amacıyla yılda iki kez gerçekleştiriliyor.

Hayvan sağlığı için kapsamlı çalışma

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, hayvan sağlığını korumaya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında şap hastalığına karşı aşılama programı tamamlandı. Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, SAT-1 suşu şap aşısı uygulayarak ilçedeki 85 mahallede faaliyet gösteren 2 bin 300 işletmede toplam 24 bin sığırın aşılanmasını sağladı.

Bulaşıcılığı yüksek ve tedavisi bulunmayan şap hastalığına karşı en etkili yöntemin aşılama olduğunu belirten yetkililer, programın sonbahar dönemi aşılama sürecinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Buzağılara ek aşılama

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaşı küçük veya ilk kez aşılanan buzağıların ikinci doz aşılarının da uygulanmaya başlandığını duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada, “İlçemizde bulunan sığırların SAT-1 suşu şap aşılaması tamamlanmıştır. Şap hastalığından korunmanın en etkili yolu aşılamadır. Bu kapsamda yılda iki defa yapılan aşılama programının sonbahar dönemi 24 bin sığırın aşılanmasıyla sona ermiştir. Yetiştiricilerimize sağlıklı ve bereketli üretim dileriz” ifadelerine yer verildi.