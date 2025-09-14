Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı, Ukrayna sınırına yakın bölgelerde artan Rus insansız hava aracı (İHA) hareketliliği nedeniyle teyakkuza geçildiğini bildirdi. Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, Polonya ve NATO'ya ait savaş uçaklarının, hava sahasının güvenliğini sağlamak amacıyla bölgeye sevk edildiği belirtildi. Komutanlık, "Polonya'nın komşusu Ukrayna'nın sınır bölgelerinde gözlenen İHA saldırısı tehdidi nedeniyle, askeri uçaklarımız hava sahasında devriye uçuşlarına başlamıştır" ifadelerini kullandı. Bu önlemler kapsamında, karada konuşlu hava savunma ve radar sistemleri de en yüksek alarma geçirildi.

Lublin Havaalanı geçici olarak kapatıldı

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Polonya Hava Seyrüsefer Ajansı (PAZP), savaş uçaklarının yoğun hareketliliği sebebiyle Lublin Havaalanı'nı sivil uçuşlara geçici olarak kapattı. Aynı zamanda, Polonya Hükümet Güvenlik Merkezi (RCB) de Lublin bölgesinde yaşayan vatandaşlara acil SMS uyarısı gönderdi. Mesajda, "Hava saldırısı tehlikesi var. Temkinli olun ve görevlilerin talimatlarına uyun. Sonraki duyuruları bekleyin" denildi. Lublin'in yanı sıra Swidnik ve Chelm şehirlerinde de hava saldırısı sirenleri çalındı. Tehlike durumu sona erince, Lublin Havaalanı tekrar normal uçuş trafiğine açıldı.

NATO'dan "Doğu gözcüsü" girişimi

Polonya hükümeti, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Brüksel'deki açıklamalarına da değindi. Rutte'nin "Doğu Gözcüsü" (Eastern Sentry) adı verilen yeni bir girişimi başlattığını duyurmasının ardından, bu kapsamda Fransız Hava Kuvvetleri'ne ait üç adet Rafale savaş uçağının Polonya semalarında devriye görevi yapmaya başladığı belirtildi. Polonya Başbakanı Donald Tusk, bu girişimi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Avrupalı devletlere, hava savunmamızı ve Polonya sınırlarının korunmasını fiilen güçlendirme kararı aldıkları için teşekkür ediyoruz" dedi.

Rutte dünkü basın toplantısında, NATO'nun "Doğu Gözcüsü" girişimiyle topraklarını korumaktaki kararlılığını ve kabiliyetini net bir şekilde ortaya koymayı hedeflediklerini ifade etmişti. Bu askeri operasyonun önümüzdeki günlerde devam edeceği ve Danimarka, Fransa, İngiltere, Almanya gibi müttefiklerin askeri unsurlarının da bu göreve katılacağı aktarıldı. Operasyon kapsamında, Danimarka'dan 2 adet F-16 savaş uçağı ve bir fırkateyn, Fransa'dan 3 Rafale savaş uçağı ve Almanya'dan 4 Eurofighter savaş uçağının görevlendirildiği bilgisi paylaşıldı. Rutte, operasyonda görev alacak ilave birliklerin sayısının sınırlı olacağını belirtse de, detaylı bir sayı vermekten kaçınmıştı.