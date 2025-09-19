Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol’a dair çıkan evlilik haberi magazin gündeminde geniş yer buldu. Çelikkol’un hayatını birleştireceği isim Natali Yarcan oldu. Kısa süre içinde nikah masasına oturacak çiftin mutlu anları merak edilirken, Natali Yarcan’ın kim olduğu ve hayatı hakkında aramalar artış gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları özellikle “Natali Yarcan kimdir, kaç yaşında, nereli?” sorularına yanıt arıyor.

Natali Yarcan kimdir?

Natali Yarcan, iş dünyasında faaliyet gösteren bir isim olarak öne çıkıyor. Eğitimini tamamladıktan sonra kariyerini yurt içi ve yurt dışında farklı şirketlerde sürdüren Yarcan, özel hayatıyla da son günlerde ilgi odağı oldu. Yaşam tarzı, sosyal çevresi ve mesleki başarılarıyla dikkat çekerken, İbrahim Çelikkol ile ilişkisi gündeme gelince medya tarafından daha yakından tanınmaya başladı.

Natali Yarcan kaç yaşında, nereli?

Natali Yarcan’ın doğum tarihi ve yaşı hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor. Ailesi ve kökenine dair detaylar da basına yansımadı. Ancak kendisinin uzun zamandır İstanbul’da yaşadığı biliniyor. Daha çok iş ve özel yaşamını gözlerden uzak sürdüren Yarcan, magazin gündemine İbrahim Çelikkol ile olan birlikteliğiyle dahil oldu.

İbrahim Çelikkol ile evliliği

Daha önce bir kez evlilik yapan oyuncu İbrahim Çelikkol, yeni evliliğiyle de dikkat çekiyor. Yakın zamanda nikah masasına oturacak olan Çelikkol ve Yarcan’ın özel hayatları hakkında fazla bilgi paylaşılmasa da, çiftin mutluluğu sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Evlilik törenlerine dair ayrıntılar ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

İbrahim Çelikkol kimdir?

1982 yılında Kocaeli’de dünyaya gelen İbrahim Çelikkol, oyunculuk kariyerine farklı projelerle adım attı. Basketbol geçmişi bulunan Çelikkol, ardından televizyon dünyasına girerek geniş bir hayran kitlesine ulaştı. “Merhamet”, “İffet”, “Doğduğun Ev Kaderindir” ve “Kuş Uçuşu” gibi çok sayıda popüler dizide rol aldı. Başarılı performansı ile televizyon dünyasının sevilen yüzlerinden biri haline geldi.

Çiftin evlilik tarihi merak konusu

Natali Yarcan ve İbrahim Çelikkol’un yakın zamanda evlenecekleri konuşuluyor. Çift, düğün ve nikahla ilgili kesin tarihi henüz paylaşmadı. Hayranlarının ve takipçilerinin büyük merakla beklediği nikahın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Şimdiden magazin dünyasında en çok ilgi çeken gelişmelerden biri olarak öne çıkıyor.