ATV’nin yeni sezon projelerinden Aşk ve Gözyaşı, dramatik hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizinin çekim yerleri ve görsel atmosferi, izleyici ilgisini ikiye katladı. Her cuma akşamı ekrana gelen yapım, İstanbul’un hem modern hem tarihi mekânlarında çekiliyor.

Dizinin çekildiği yerler

Aşk ve Gözyaşı dizisinin başlıca çekimleri İstanbul’un farklı noktalarında gerçekleştiriliyor. Şehrin tarihi semtlerinden boğaz manzaralı lüks villalarına, köklü ailelerin yaşadığı yalıları ve modern avukatlık ofislerine kadar pek çok mekân, dizinin atmosferine zenginlik katıyor. Tek bir mahalleye bağlı kalmadan, aşk ve dram sahnelerinde arka planda sürekli değişen mimari ve doğal güzellikler hikâyeyi destekliyor. İstanbul’un hem tarihi hem modern dokusu, Meyra ve Selim’in karmaşık ilişkisini görsel olarak da güçlendiriyor.

Dizinin butik kafelerinde, İstanbul’a özgü sokaklarında ve şirket ofislerinde geçen sahneler, şehrin sosyal hayatını ve iş dünyasını izleyiciye yansıtıyor. Hem gece çekimleri hem de gündüz sahneleri için şehrin çeşitli bölgeleri kullanılıyor.

Hikâyeye ve görselliğe katkısı

Aşk ve Gözyaşı’nın İstanbul’da çekilmesi, hikâyeye hem gerçeklik hem de görsellik getiriyor. Dizi, Boğaziçi’nin romantik akşamlarından Galata’nın hareketli caddelerine, kentin nostaljik ve çağdaş atmosferini ekranlara taşıyor. İstanbul’un tematik ve sembolik önemi, karakterlerin duygusal yolculuğunda öne çıkıyor. Sahne geçişlerinde bazen bir tarihi yalı, bazen yüksek modern bir plaza veya şehrin sokak müziği arka planda kendini gösteriyor.

Yapımcılar ve yönetmen, İstanbul’un farklı yüzlerini kullanarak izleyiciyi sadece bir aşk hikâyesine değil, aynı zamanda bir şehir anlatısına da ortak ediyor. Bu seçim, klasik Türk dizilerinin nostaljisiyle günümüz şehir mitolojisini harmanlamayı başarıyor.

Aşk ve Gözyaşı dizi atmosferi ve hikâyesi kadar, seçilen çekim mekânlarıyla da izleyicide estetik bir iz bırakıyor. İstanbul’un hem eski hem yeni yüzünün ekranlara taşınması, karakterlerin hayat hikâyesini ve dönüşümünü daha çarpıcı kılıyor. İstanbul, Meyra ve Selim’in iç dünyasına, evrenine ve mücadelelerine doğal bir fon sağlıyor.