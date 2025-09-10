Son Mühür- NASA, Mars’ta yaşam ihtimaline dair şimdiye kadar elde edilen en dikkat çekici bulguları duyurdu.

Perseverance gezgininin Jezero Krateri’nde topladığı kaya örneklerinde, vivianit ve greigite adlı minerallerin yanı sıra organik karbon izlerine rastlandı. Bu mineraller, Dünya’da genellikle mikrobiyal aktiviteyle ilişkilendiriliyor.

"Şimdiye dek görülen en ikna edici biyoimza adayları"

Bilim insanları, söz konusu bulguların Mars’ta yaşam olduğunun kesin kanıtı olmadığının altını çizdi. Ancak keşfin, “kırmızı gezegende biyolojik süreçlerin yaşanmış olabileceğine dair en güçlü ipuçları” olduğu vurgulandı.

Washington Post, NASA ekibinin bulguları “şimdiye dek görülen en ikna edici biyoimza adayları” olarak nitelendirdiğini yazdı.

Perseverance’ın topladığı çamurtaşı örneklerinde ayrıca mikrobiyal aktiviteye işaret edebilecek “leopar benekleri” benzeri görünümler de dikkat çekti.

AP’nin aktardığına göre, bu kayaçların Dünya’ya getirilerek laboratuvarlarda incelenmesi halinde daha kesin sonuçlara ulaşılabilecek.

Bütçe sorunları nedeniyle 2040’lara ertelenebilir

Ancak Mars örneklerini Dünya’ya taşıması planlanan Mars Sample Return misyonunun bütçe sorunları nedeniyle 2040’lara ertelenebileceği belirtiliyor.

Bilim insanları, tüm temkinli açıklamalara rağmen bu keşfin Mars’ta yaşam arayışında tarihi bir dönüm noktası olabileceğini ifade ediyor.