Son günlerde sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde, Orta Vadeli Program’da (OVP) haftada dört gün çalışma sistemine geçileceğine dair iddialar gündem oldu.

Kamuoyunda tartışma yaratan bu iddialar, memurların ve özel sektör çalışanlarının çalışma sürelerinin kısaltılacağı algısını oluşturdu.

DMM: “Gerçeği yansıtmıyor”

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Açıklamada, “OVP’de haftada 4 gün mesai düzenlemesine dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır” denildi.

İlgili bakanlıklarla yapılan teyitlere göre, böyle bir düzenleme gündemde değil. DMM, kamuoyunu yanıltıcı bilgi ve değerlendirmelere karşı dikkatli olmaya davet etti.

Çalışma süreleri mevcut yasalara göre düzenleniyor

DMM açıklamasında, mevcut yasaların altı çizildi: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu: Memurların haftalık çalışma süresi 40 saat, tatil günleri ise Cumartesi ve Pazar.

İş Kanunu: İşçilerin haftalık azami çalışma süresi 45 saat. Bu süre işin niteliğine göre 5 veya 6 güne bölünebiliyor.

Dolayısıyla, resmi mevzuatta haftada dört gün mesaiyi öngören herhangi bir düzenleme bulunmuyor.

OVP’de yer alan pilot uygulama ne anlama geliyor?

OVP’de geçen “İş-yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama yapılacaktır” ifadesi, farklı yorumlara yol açtı.

DMM, bu düzenlemenin haftada dört gün mesaiyle ilgili olmadığını, dönüşen işgücü piyasaları ve teknolojik gelişmeler kapsamında yapılacak denemelere işaret ettiğini vurguladı.

Kamuoyuna çağrı: Resmi açıklamalara itibar edin

DMM açıklamasında, yanlış bilgilere itibar edilmemesi gerektiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Yanıltıcı bilgi ve değerlendirme içeren paylaşımları dikkate almayınız. Kamuoyunun sadece resmi açıklamalara güvenmesi önemle rica olunur.”