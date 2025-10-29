Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle İzmir Körfezi’nde gerçekleşen 102.yıl, 102 mil Cumhuriyet Kupası yat yarışının start törenine katıldı.

Cemil Tugay: Önümüzdeki yıllarda daha görkemli bir şekilde gerçekleştireceğiz

Söz konusu etkinliğinin önümüzdeki yıllarda çok daha görkemli bir şekilde gerçekleştirileceğini vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Sizlerle başlangıcını yaptığımız bu etkinliği umarım önümüzdeki yıllarda çok daha görkemli bir şekilde gerçekleştirebiliriz" diye konuştu.

"Hepinize başarılar dilerim"

Son olarak, yarışmaya katılan herkese başarılar dileyen Başkan Tugay, şu ifadeleri kullandı: "Hepinizin bayramı kutlu olsun ortaya çıkardığınız bu güzellik için hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerle başlangıcını yaptığımız bu etkinliği umarım önümüzdeki yıllarda çok daha görkemli bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Hepinize başarılar diliyorum."