İzmir'in Çeşme ve Urla ilçelerindeki orman alanlarında Kültür ve Turizm Bakanlığı adına yapılan turizm tahsisleri çerçevesinde İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından denetim yazısı gönderildi. Bu gelişmenin ardından ise gündeme gelen sorulardan bir tanesi de tahsis edilen alanların yapılaşmaya açılıp açılmayacağı oldu. Gelişmenin ardından birçok açıklama gelirken bir açıklama da CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'tan geldi.

Kılıç'ın açıklaması şu şekilde:

"20 milyon 539 bin metrekare…

Çeşme Alaçatı’da, Urla Zeytineli ve Karaköy’de ormanlarımız “turizm alanı”na dönüştürülmüş, yapılaşmaya açılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis edilen her orman alanı, aslında sermayeye açılan yeni bir imar kapısıdır. Dün maden, bugün turizm, yarın başka bir başlık… Ama sonuç hep aynı: Doğanın yeşili kaybediyor, doların yeşili kazanıyor. Bu ülkede savaşa gerek yok. Toprağı, kıyıyı, ormanı parsel parsel devrediyorlar. Betonu ağacın yerine, rantı kamunun yerine koyarak işgal zaten içeriden başlıyor.

Açık söylüyorum: Ormanlar kamu malıdır. İzmir’in doğası rant rezervi değildir. Bu kent kimsenin arka bahçesi değildir."