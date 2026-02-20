Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir- Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Hayat Bilgisi dersi kapsamında yerel yönetimlerin nasıl çalıştığını yerinde öğrenmek isteyen Mustafa Şık İlkokulu 2. sınıf öğrencilerini makamında ağırladı.

Renkli ve samimi anlara sahne olan ziyarette minikler, merak ettikleri soruları doğrudan Başkan Uzun’a yöneltme fırsatı buldu.

Yerel yönetimleri yerinde öğrendiler

Hayat Bilgisi dersinde “Yerel Yönetimler” konusunu işleyen Mustafa Şık İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, okul müdürü Gökçe Gökçen ve öğretmenleri Erdal İgit eşliğinde Narlıdere Belediyesi’ni ziyaret etti.

“Belediye başkanı ne yapar?” sorusuna yanıt arayan öğrenciler, belediyenin işleyişini yerinde gözlemleme imkanı buldu.

Başkanlık makamında ağırlanan öğrenciler, Başkan Erman Uzun ve belediye başkan yardımcılarından belediyenin görevleri, hizmet alanları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Miniklerden dikkat çeken sorular

Ziyaretin en dikkat çekici bölümü, öğrencilerin önceden hazırladığı soruları yönelttiği anlar oldu. Bir öğrencinin “Neden burada belediye başkanı oldunuz?” sorusuna içtenlikle yanıt veren Başkan Uzun şu ifadeleri kullandı:

“Burada doğdum, bu sokaklarda büyüdüm. Kendi büyüdüğüm yere, komşularımıza ve en çok da siz küçük kardeşlerimize hizmet etmek istedim.

Ben ve tüm mesai arkadaşlarım Narlıdere’de yaşayan tüm komşularımıza, sizlere ve ailelerinize hizmet etmek için bütün gayretimizle çalışıyoruz.”

“Geleceğimiz sizlere emanet”

Öğrencilerin ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Uzun, çocuklara hitaben şunları söyledi:

“Neşeniz ve merakınızla günümüzü güzelleştirdiniz. Geleceğimiz sizlere emanet. Sizleri çok seviyoruz ve sizlere güveniyoruz. Derslerinizde üstün başarılar diliyoruz.”

Günün anısına hediyeler verildi

Başkan Uzun, ziyaretin anısını ölümsüzleştirmek amacıyla öğrencilere küçük hediyeler takdim etti. Minikler için hem eğitici hem de keyifli geçen ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Narlıdere Belediyesi’ne yapılan ziyaret, öğrencilerin yerel yönetimleri yakından tanımasına katkı sağlarken, kamu hizmetlerinin nasıl yürütüldüğünü erken yaşta öğrenmeleri açısından da anlamlı bir deneyim sundu.