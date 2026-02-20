Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), Galatasaray’ın Süper Lig’in 27. haftasında Göztepe ile oynayacağı karşılaşmayı ileri bir tarihe ertelemesi bekleniyor. Mevcut programa göre mücadelenin 18 Mart’ta oynanması planlanırken, TFF daha önce yaptığı duyuruda Avrupa kupalarında mücadele eden ekiplerin 17, 18 ve 19 Mart tarihlerindeki organizasyonlarda son 16 turuna kalmaları halinde lig maçlarının ertelenebileceğini açıklamıştı. Ertelenmesi halinde karşılaşmanın yeni tarihinin ise ilerleyen günlerde duyurulacağı belirtildi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde 25 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Juventus’a konuk olacak.

Göztepe, Beşiktaş deplasmanına çıkacak

Trendyol Süper Lig’de pazar günü deplasmanda Beşiktaş’la Avrupa kupaları yarışını yakından ilgilendiren kritik bir maça çıkacak Göztepe, son dönemde siyah-beyazlı rakibine karşı kurduğu üstünlükle dikkat çekiyor. Ziraat Türkiye Kupası dahil olmak üzere Beşiktaş’la son 4 karşılaşmaya çıkan İzmir temsilcisi, 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak rakibine üstünlük sağladı. Geçen sezonun 12’nci haftasında Tüpraş Stadyumu’nda 2-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi 4-2 kazanmayı başaran Göztepe, ardından Türkiye Kupası çeyrek finalinde yine İstanbul’da karşılaştığı Beşiktaş’ı 3-1 mağlup ederek saf dışı bırakmıştı.

Göztepe son dönemde üstün durumda

Ligin ikinci yarısında Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan maçta da geri düşmesine rağmen İsmail Köybaşı’nın golüyle 1-1’lik beraberliği kurtaran sarı-kırmızılı ekip, bu sezon İzmir’de oynanan mücadelede ise rakibini 3-0 yenmeyi başardı. O karşılaşmada Juan’ın yanı sıra daha sonra takımdan ayrılan Rhaldney ve Sabra fileleri havalandırırken, Olaitan ise ara transfer döneminde 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Beşiktaş’a transfer oldu. Pazar günü bir kez daha galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak Göztepe, 41 puanla 4’üncü sırada yer alırken, Beşiktaş ise 40 puanla 5’inci basamakta bulunuyor.