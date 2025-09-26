Son Mühür/ Merve Turan- Narlıdere Belediyesi, ilçe esnafının beklentilerini, önerilerini ve karşılaştığı sorunları doğrudan kaynağından dinlemek amacıyla özel bir saha ekibi oluşturdu. Belediye Başkanı Erman Uzun, bu yeni yaklaşımla yerel yönetimin karar alma süreçlerini sokağa taşıdıklarını vurguladı. Başkan Uzun, yaptığı açıklamada, “En iyi çözüm önerilerinin kapalı kapılar ardında değil, bizzat sahada, yani sokakta olduğunu biliyoruz. Esnafımızın her türlü talebini ve şikâyetini dinleyerek, bunları en kısa sürede kalıcı çözümlere dönüştürmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz,” ifadelerini kullandı. Bu girişim, belediye ile ilçe ekonomisinin bel kemiği olan esnaf arasında daha güçlü ve hızlı bir iletişim köprüsü kurmayı hedefliyor.

“Esnaf masası” hareketi genişliyor: İş yerleri tek tek ziyaret ediliyor

Narlıdere Belediyesi, daha önce başlattığı ve esnafın taleplerine hızlı yanıt vermeyi amaçlayan “Esnaf Masası” hizmetini bu yeni saha ekibi ile daha da ileriye taşıdı. Oluşturulan yeni ekipler, Narlıdere genelindeki tüm ticari işletmeleri ziyaret ederek, Belediye Başkanı Erman Uzun’un selamlarını iletiyor ve esnafın beklentilerini yüz yüze kaydediyor. Bu ziyaretler sırasında, esnafın günlük operasyonel sorunlarından başlayarak, altyapı eksiklikleri, kaldırım düzenleme ihtiyaçları ve temizlik hizmetlerine dair şikayetlerine kadar pek çok konu başlığı, ekipler tarafından anlık olarak yerinde tespit ediliyor.

Görüşmelerde dile getirilen tüm ihtiyaçlar ve geri bildirimler, titizlikle raporlanıyor ve sisteme kayıt altına alınıyor. Bu kayıtlar, vakit kaybetmeksizin ilgili belediye birimlerine aktarılıyor. Bu sayede, sorunlara en hızlı şekilde çözüm üretilmesi ve esnafın günlük işleyişini kolaylaştıracak pratik adımların ivedilikle atılması sağlanıyor. Projeye, belediyenin vatandaşlarla doğrudan iletişimi güçlendirmek için kurduğu Komşu İletişim Merkezi (KİM) ekipleri de aktif destek sunarak, hizmetin erişilebilirliğini ve etkinliğini artırıyor. Bu koordinasyonlu çalışma, belediyecilik hizmetlerinde proaktif bir yaklaşım sergilendiğinin göstergesidir.

Başkan Uzun: “Narlıdere’yi katılımcı ve şeffaf yönetiyoruz”

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, ilçe sakinlerini ve esnafı dinlemenin, daha kapsayıcı ve duyarlı bir kentsel yönetim yaratmanın en temel adımı olduğuna dikkat çekti. Başkan Uzun, “Narlıdere’mizi ortak akılla yönetme politikamızın merkezinde, hem komşularımızı hem de esnafımızı karar alma süreçlerine dâhil etmek yatıyor,” dedi. Uzun, vatandaşların süreçlere katılımıyla şekillenen politikaların, çok daha verimli ve kalıcı sonuçlar ürettiğinin bilincinde olduklarını vurguladı. Bu perspektifle hayata geçirilen saha ekibi, yerel ekonominin kalbi olan esnafların sesine kulak vererek, sorunları en hızlı şekilde giderme misyonuyla hareket ediyor.

Başkan Uzun sözlerini, “Esnafımızın her türlü talebini, önerisini ve şikâyetini doğrudan alıyor, bunları çözüme kavuşturmak için aralıksız bir çaba gösteriyoruz. Narlıdere’de katılımcı, şeffaf ve çözüm odaklı bir belediyecilik anlayışını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bu yaklaşım, sadece sorunları çözmekle kalmayacak, aynı zamanda ilçemizin geleceğini de birlikte inşa etmemizi sağlayacaktır,” şeklinde tamamladı. Bu yeni çalışma metodu, yerel demokrasiyi güçlendirme ve hizmet kalitesini sürekli iyileştirme hedefine hizmet etmektedir.