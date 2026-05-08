Son Mühür/Selda Meşe- Sıcak Bakış programının konuğu yapımcı, yönetmen, yazar Gülşah Çeliker yazmış olduğu kitaplar ve çekmiş olduğu belgesellerle ilgili açıklamalarda bulunurken sektörde göremediği sponsor desteğinden dert yandı.

"Kendi kanatlarımla uçtuğum ilk projem"



İş dünyasından yeteri ilgiyi göremediğini belirten Çeliker, "Ben bir belgesel yapımcısıyım, aynı zamanda da yazar oldum. Sadece belgesel değil, belgesel tadında tanıtım fimleri de çektim. İstanbul'da yapım şirketi kurdum.Uluslararası boyutta Sabiha Gökçen belgeseli çektim ve bu kendi kanatlarımla uçtuğum ilk projem oldu. Kültür Bakanlığı'ndan destek aldım. Piri Reis belgeseline başladım. İş dünyasından yeteri ilgiyi göremediğimiz için belgesel henüz tamamlanmadı. İki tane kitap çıkarttım ve çalışmalarıma devam ediyorum" diye konuştu.

"Çekimler için ciddi bütçe gerekiyor"



Ekibi harekete geçirmek için ana sponsorluklar gerektiğini söyleyen Çeliker, "Çocukken de maceraya ilgim vardı, macera kitapları okurdum.Kafamda o zamanlar şekillenmişti belgesel çekmek ama günümüzde bunun için sponsor bulmak zor. Aslında sponsor olmak şirketler için iyi bir prestij sağlıyorken neden bundan kaçtıklarını anlamıyorum. Çekimlere Kültür Bakanlığı desteğiyle başlıyoruz. Ama bize ekibi harekete geçirmek için ana sponsorluklar gerekiyor. Dünyada büyük projeler en az 20 yıllık bir çalışmaya dayanıyor. Piri Reis dünya haritacısı belgeseli için ilk Amerika'ya gittim. İspanya çekimleri için sponsor bulamadım. Çekimler için ciddi bütçe grekiyor.Mehmet Günsür ve italyan oyuncuyla ön görüşmeler yaptık. Böyle ünlü isimlerle çekim yapmak için sponsora ihtiyacımız var. Ama iş dünyasından bu desteği göremiyoruz.Denizle ilgili projelerde insanlar uzak duruyor. Deniz ulaşımı bile bizim ülkemizde düşük" dedi.

"Piri Reis için gereken destek verilmiyor"

2013 yılının Piri Reis yılı olmasıyla ilgili konuşan Çeliker, "2013 yılının piri reis yılı olmasının avantajından yararladım. İtalya'da bir sempozyuma katıldım. Ülkemizde denizcilik biraz eril. Kendimi anlatmata zorluk çekiyorum burada. Sabiha Gökçen'de bir empati kurulmuştu ve bir etki alanı yaratmıştım. Heyecanlanmış ve destek olmuşlardı bana. Şu anda denizcilik vakıfları var ama o kadar kapalılar ki. Üç tarafımız denizlerle çevrili olamsına rağmen Piri Reis için gereken destek verilmiyor Bizim ülkemizde böyle değerler yeterince tanıtılmıyor. Gelen turistin ilgisini çekmek için böyle konularda çalışmalar yapılmalı. Bunlar turizm açısından da çok önemli. Ama yanaşılmıyor" açıklamasında bulundu.

'Haritacı ve Kaşif'

Piri Reis Belgeseli çekerken aynı zamanda kitap haline de getirdiğini vurgulayan Çeliker, "Hürmüz Boğazı Piri Reis'in sonunu getiren bir olay oluyor. Amerikalı hocamın bir sözü var. 'Siz türklerin Atatürk ve Piri Reis'e borcu var. Belki sen bu belgeselle anlataark o borcu ödersin' demişti. Bana çok önemli bir görev ve misyonu yükledi. Yaptığım iş biraz politik. Kolay değil. Ben Piri Reis Belgeseli çekerken aynı zamanda kitap haline de getirdim.'Haritacı ve Kaşif' adındaki kitap drama bölümlerinden oluşuyor. Bir senaryodan alın dığı için oldukça akıcı ilerliyor. Üçüncü baskıya gidiyor kitabım. İngilizceye de çevirdik" dedi.

"Kendimi çok şanslı hissediyorum"



Türk kızı, Gök kızı, Atatürk kızı Sabiha Gökçen sözlerine yer veren Çeliker, "Sabiha gökçen bir rol model. Gençler için, sadece kız çocukları için değil erkeklerin de ilgisini çeken biri. Çünkü savaş pilotu olmak çok maskülen bir şey. Dünya'daki ilk kadın pilot. Türk kızı, Gök kızı, Atatürk kızı Sabiha Gökçen...Dünaya'da adını yazdıran bir isim. Uçuş süresi, aldığı görevler katıldığı harekatlar dolasıyısıyla özel bir yerde. Kadınlara verilen seçme ve seçilme hakkının ardından Sabiha hanım hava döneminin oluştuğu zamanlarda uçuşlara başlıyor. Sabiha hanımla tanışma şansı ve röportaj yapma fırsatı bulduğum için çok şanslı hissediyorum kendimi. Belgesel süreci onu tanıdıktan sonra çok kolay ilerledi. Onun desteğini almak beni çok mutlu etti" diye konuştu.



Sabiha Gökçen'in hayatı bu kitapta yer alıyor

Son olarak 'Gökçen' kitabı ile ilgili konuşan yazar Gülşah Çeliker, "Belgeselde olmayan detayları kitapta verdim. Belgeselde bazı şeyleri hafif anlattık. Kitapta daha detaylı şekilde yer alıyor.Sabiha hanımın çocukluğundan, Atatürk'le tanışmasından itibaren tüm aile ve çalışma hayatı anlatılıyor. Atatürkle yaşadığı tüm anılara kitabımda yer verdim" dedi.

