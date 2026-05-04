Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Narlıdere Belediyesi, çocukların güvenle vakit geçirebilmesi amacıyla ilçe genelindeki parkların oyun alanlarını yeniliyor. Bu kapsamda, düşme ve çarpma risklerine karşı koruma sağlayan dökme kauçuk zemin uygulamasına geçilerek çocuklara daha konforlu bir oyun alanı sunuluyor.

Yaralanma riski zemin sayesinde en aza iniyor

Uygulanan dökme kauçuk zeminler, darbe emici özelliği sayesinde yaralanma riskini en aza indiriyor. Dört mevsim kullanıma uygun, hijyenik ve dayanıklı olan bu malzeme, toz oluşturmamasıyla da dikkat çekti. Ayrıca yapılan boyama işlemleri ile oyun alanlarına estetik bir görünüm kazandırıldı ve Belediye ekipleri, Asım Bezirci Parkı, Atatürk Mahalle Muhtarlığı Parkı ve Bahriye Üçok Parkı'ndaki yenileme çalışmalarını tamamlamış olup, ihtiyaç sırasına göre ilçedeki diğer parklarda da yenileme faaliyetlerini sürdürecek.

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çocukların özgürce oynayabileceği güvenli alanlar oluşturmayı amaçladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Minik kardeşlerimizin özgürce koşup oynayabildiği, ailelerimizin de çocuklarını gönül rahatlığıyla parka götürebildiği alanlar oluşturmak için oyun parklarımızın zeminlerini darbe emici, yaralanma riskini en aza indiren dökme kauçukla yeniliyoruz. Yeni zeminlerimiz, hem minik kardeşlerimizin güvenliğini ve oyun özgürlüğünü artıracak hem de darbe emici özelliğiyle yaralanma riskini en aza indirecek. Narlıdere'mizde adımlar daha güvenli, oyunlar çok daha keyifli olacak."

