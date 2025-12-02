Son Mühür / Osman Günden - Narlıdere Belediyesi tarafından sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla açılan aerobik kursları, kadınlardan büyük ilgi aldı. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri Narlıdere Belediyesi Güven Erkaya Spor Salonu’nda düzenlenen eğitimler, katılımcılara günün erken saatlerinde hareket etme imkânı sundu.

Haftada üç gün düzenli egzersiz

Haftada üç gün gerçekleştirilen aerobik dersleri, kadınların düzenli spor alışkanlığı kazanmasına katkı sundu. Program sayesinde katılımcılar günlerine daha dinç ve enerjik bir şekilde başladı.

Beden sağlığı ve dayanıklılık desteklendi

Aerobik çalışmalarıyla esneklik, denge, güç ve dayanıklılık artırıldı. Fiziksel kazanımların yanı sıra sporun stresi azaltıcı ve motivasyonu yükseltici etkileri de öne çıktı.

Aktif yaşama teşvik

Düzenlenen kurslar, kadınların aktif bir yaşam tarzına yönelmesine katkı sağladı. Sporun günlük yaşamın bir parçası haline gelmesi hedeflendi. Narlıdere Belediyesi Spor Antrenörü Deniz Değerli, egzersizin ve hareketli yaşamın sağlık üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti. Değerli, kurslara gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.