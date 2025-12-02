Son Mühür / Atakan Başpehlivan Geçtiğimiz günlerde İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanlığı’na adaylığını açıklayan Serhat Gültekin, 11 Ocak’ta gerçekleşecek genel kurulu kazanması başkanlık döneminde yapacağı vaatlerinin anlatarak, emlakçılık sektörü üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

Serhat Gültekin: Paranın nereye gittiğini herkes bilmeli

Başkanlığının 26.yılında olan İzmir Emlak Komisyoncuları Odası mevcut Başkanı Mesut Güleroğlu’nun güzel işler yaptığı ancak emlak sektörünün çok fazla eksiği olduğunu kaydeden Serhat Gültekin, başkanlık koltuğuna oturduğu takdirde eğitim ve bütçe konularına ağırlık vereceğini kaydederek, “Başkanımız Mesut Güleroğlu, 26 yıllık sürede güzel işler yaptı. Ancak emlak sektörünün çok fazla eksiği var bunların düzeltilmesi gerekiyor diye düşünüyorum, sektörde çok fazla eksik var açıkçası.

Ben eğitim kökenliyim başkan seçildiğim takdirde en önemli ağırlığı eğitime vermeyi düşünüyorum. Bütçe konusu var biz İzmir’in en büyük odalarından bir tanesiyiz, 5500 üyeye sahibiz. Bu üyeler seçimden haberdar edilmiyor. Birçok arkadaşımız seçimin olduğunu bilmiyor haberdar değiller. Bilgilendirmeler yapılmıyor. Odamızın bütçesi 20 milyonun üzerinde bu anlattığımız rakamlar büyük rakamlar ben bu rakamları daha şeffaf açıklayacağım paranın nereye gittiğini bütün üyeler, herkes bilmeli.” dedi.

“Biz yeni nesiliz teknolojiyi kullanacağız”

Son olarak, oluşturduğu yönetim kurulunda kurumsaldan ve yerelden güçlü isimlerin yer alacağının altını çizen günlerde İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkan Adayı Serhat Gültekin, sektörde en önemli konunun dijitalleşme olduğunu vurgulayarak, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Ben yönetim kurulumda tüm paydaşları toplamaya çalışıyorum kurumsaldan ve yerelden güçlü arkadaşlar olacak. İzmir’de emlakçılık sektörüne emek vermiş bütün arkadaşlarımızı bu işin içine dahil etmeye çalışıyorum. En önemlisi biz yeni nesiliz, teknolojiyi kullanacağız. Sözleşmeleri odaya getirmeye gerek yok artık dijitalleşme gerekiyor.”