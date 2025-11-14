Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kasım ayı olağan meclisinin birinci birleşiminde komisyonlara havale edilen çok sayıdaki önerge, bugün yapılacak üçüncü oturumun gündemine taşındı. Plan ve Bütçe, Hukuk, İşletme ve Ulaşım gibi ilgili komisyonlardan raporları gelen maddeler, meclis üyelerinin oylamasına sunulacak.

Meclise gelen raporlar arasında öne çıkan başlıklar şöyle:

2 Milyar TL’lik Borçlanma Yetkisi

Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 Mali Yılı Bütçesinde öngörülen 2 milyar TL tutarındaki iç borçlanma yetkisi, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından oy birliği ile uygun bulundu. Son karar bugün yapılacak meclis oturumunda belli olacak.

ESHOT’a 1,84 Milyar TL Borçlanma İzni

ESHOT Genel Müdürlüğü’nün hizmetlerin sürdürülebilirliği için talep ettiği 1 milyar 840 milyon TL tutarındaki iç borçlanma talebi de komisyonlardan oy birliği ile olumlu görüş aldı. Komisyon raporu bugün meclis üyelerinin onayına sunulacak.

İZULAŞ ve İZDENİZ’de Sermaye Düzenlemeleri

Belediye iştiraklerinden İZULAŞ A.Ş.’de yapılan olağanüstü genel kurul kararları doğrultusunda sermaye azaltımı ve artırımı işlemlerine dair raporlar da meclise sunuldu. ESHOT’un İZULAŞ’taki pay oranının düzenlenmesi ve sermaye artışına katılımı Plan ve Bütçe Komisyonu’nca uygun görüldü.

İZDENİZ A.Ş.’nin Antalya Büyükşehir Belediyesi ile yapılacak deniz ulaşımı iş birliği kapsamında araç ve personel görevlendirilmesine ilişkin talebi de gündemde yer aldı.

Doğançay Mahallesi’nde “Park Alanı” Tahsisi

Bayraklı ilçesi Doğançay Mahallesi’nde imar planında “park alanı” olarak ayrılan belediye mülkünün 5 yıllığına bedelsiz şekilde Bayraklı Belediyesi’ne tahsis edilmesi teklifi de komisyonlardan olumlu raporla meclise geldi.