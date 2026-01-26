Son Mühür- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 yılı itibarıyla kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla adalet hizmetlerinde kapsamlı bir dönüşüm sürecini hayata geçirdi.

Yeni uygulamalarla birlikte suçla mücadelede etkinlik artırılırken, adalete erişim hızlandı ve mağdur odaklı yaklaşım güçlendirildi.

Suçla mücadelede hız ve koordinasyon öne çıktı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; soruşturma süreçlerini hızlandıran, kamu kurumları arasındaki koordinasyonu artıran ve mağdurların korunmasını esas alan yeni sistemler devreye alındı.

Kamuoyuyla paylaşılan veriler, İzmir’de adli süreçlerin daha güçlü ve etkin bir yapıya kavuştuğunu ortaya koydu.

Kadınlar, çocuklar ve gençler için özel koruma mekanizmaları

Toplum düzenini bozan ve kişi hak ve özgürlüklerini tehdit eden suçlara karşı özellikle kadınlar, çocuklar ve gençleri merkeze alan bir yaklaşım benimsendi.

Bu kapsamda;

Erken müdahale mekanizmaları güçlendirildi,

Koruma ve önleyici tedbirlerin gecikmeden uygulanması sağlandı,

Tekrarlama riski bulunan olaylarda mağdurun etkin şekilde korunmasına öncelik verildi.

Cezalandırmanın yanı sıra eğitim ve tedavi odaklı programlarla şüphelilerin suçtan uzaklaştırılması hedeflendi.

“Maddeye değil geleceğe bağlan” yaklaşımı

Uyuşturucuyla mücadelede yalnızca cezai değil, iyileştirici ve önleyici bir model uygulandı.

Bu çerçevede:

Uyuşturucu kullanıcılarına tedavi ve denetimli serbestlik adli kontrolü uygulandı,

Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüler için Güvenli yollar eğitim programı başlatıldı,

Şiddet şüphelilerine yönelik öfke kontrolü programları hayata geçirildi.

5 bin 329 kişiye tedavi ve denetim tedbiri

Uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında 5 bin 329 kullanıcı şüpheliye, “tedavi ve muayene tedbirlerine tabi olma” yükümlülüğü getirilerek adli kontrol uygulandı. Bu uygulamalar, sahada uyuşturucu kullanımının ciddi yaptırımlara tabi olduğuna dair farkındalığı artırdı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük narkotik operasyonu

Uyuşturucuyla mücadelede ikinci aşamaya geçilerek, sokak satıcılarını hedef alan NarkoKapan-İzmir Operasyonu 19 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Operasyon, Cumhuriyet tarihinin en büyük narkotik operasyonu olarak kayıtlara geçti.

Operasyonun ardından yürütülen soruşturmaların sahadaki etkisini değerlendirmek amacıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ziyaret edildi. Bu ziyaretlere ilişkin görüntülerden oluşan video kamuoyuyla paylaşıldı.

Uyuşturucuyla mücadele, diğer suçları da baskıladı

Güvenlik güçleri, uyuşturucunun birçok suçun temel kaynağı olduğuna dikkat çekti. Uyuşturucuya yönelik hem kullanıcı, hem satıcı hem de organizasyon boyutunda yürütülen kapsamlı mücadele sayesinde diğer çıkar amaçlı suç örgütleri üzerinde de ciddi baskı oluşturuldu.

Bu çalışmalar sonucunda, 2025 ve 2026 yıllarının aynı dönemleri karşılaştırıldığında adli vakalarda önemli bir azalma yaşandığı bildirildi.

“Çocuklar gözbebeğimiz, gençler geleceğimiz”

19 Ocak 2026’da gerçekleştirilen operasyonla sokakların temizlendiği, gençlerin uyuşturucu tehlikesinden korunduğu vurgulandı.

Soruşturma sürecinin ardından kent genelindeki ortalama adli olay sayısında yüzde 30,80 oranında düşüş kaydedildi.

NarkoKapan-İzmir operasyonu sonrası tüm suç türlerinde yaşanan değişime ilişkin istatistik verilerin kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.