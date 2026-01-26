Son Mühür/ Osman Günden - Buca Belediyesi tarafından Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Konferans Salonu’nda düzenlenen geceye Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Gürel, eski İzmir Barosu Başkanı Avukat Aydın Özcan, ADD Buca Şube Başkanı Erkan Çiçek, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

“Kalemini satmadı, karanlığa boyun eğmedi”

Gecede konuşan eski İzmir Barosu Başkanı Avukat Aydın Özcan, Uğur Mumcu’nun yolsuzlukla, yobazlıkla ve Atatürk düşmanlığıyla mücadele eden cesur bir gazeteci olduğunu vurguladı. Mumcu’nun Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz savunucusu olduğunu belirten Özcan, kalemini satmadığını, vatanına ve milletine ihanet etmediğini ifade etti.

Özcan, Mumcu’nun terör örgütlerini ve karanlık yapıları deşifre ettiği için hedef haline getirildiğini belirterek, eğer katledilmemiş olsaydı Türkiye karşıtı yapılara karşı çok daha güçlü bir toplumsal bilinç oluşacağını dile getirdi.

“Susturulmak istenen bir düşünceydi”

ADD Buca Şube Başkanı Erkan Çiçek ise Uğur Mumcu’nun yalnızca bir gazeteci değil, aynı zamanda Cumhuriyet aydını olduğunu söyledi. Çiçek, Mumcu’nun gerçeğin peşinde korkusuzca yürüdüğünü, karanlığa karşı kalemiyle mücadele verdiğini vurguladı.

“İnsanları öldürebilirsiniz ama fikirlerini asla” diyen Çiçek, Atatürk’ün yolunda yürüyenler var oldukça Cumhuriyet’in sahipsiz kalmayacağını ifade etti.

Belgesel gösterimi ve koro dinletisi

Program kapsamında ADD Genel Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Gürel tarafından hazırlanan Uğur Mumcu belgeseli gösterildi. Ardından Şef Cenk Aybars Dereli yönetimindeki ADD Buca Şubesi Korosu, seslendirdiği türkülerle Uğur Mumcu’nun mücadelesine saygı sundu.

Karanfiller Mumcu köşesine bırakıldı

Gecenin sonunda katılımcılar, salonda oluşturulan Uğur Mumcu köşesine karanfil bıraktı.