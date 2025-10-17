Son Mühür - Şampiyonluk yolunda kararlı adımlarla ilerleyen Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk, hem bir sol stoper hem de orta sahaya takviye yapılmasını talep etti. Bu doğrultuda, sarı-kırmızılıların radarına Napoli forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Andre Zambo Anguissa girdi.

İtalyan takımı Napoli'de forma giyen Anguissa'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Yeni kontrat teklifini reddeden Kamerunlu oyuncu için Galatasaray'da önemli bir fırsat ortaya çıktı. Kulüp yetkilileri, Anguissa transferini "fırsat transferi" olarak nitelendiriyor. Ayrıca, Anguissa’nın menajeri, Galatasaray’ın geçen yaz transfer döneminde Wilfred Singo’yu kadroya katmasında da rol oynayan temsilci Maxim. Kulüple yakın ilişkileri bulunan Maxim’in, bu transferde de aktif şekilde görev aldığı bildirildi.

Performansı