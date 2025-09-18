Haber Merkezi/ Beste Temel - Ege Üniversitesi (EÜ) Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, “3’üncü İlaç Taşıyıcı Sistemlerde Yenilikler (3rd Innovations in Nanotechnology and Drug Delivery) Sempozyumu”na ev sahipliği yaptı. Fakülte Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte, yurtiçi ve yurtdışından alanında uzman akademisyenler nanoteknoloji ve ilaç taşıyıcı sistemler üzerine sunumlar yaptı.

Uluslararası akademisyenler katıldı

Paris-Saclay Üniversitesi’nden Prof. Dr. Elias Fattal, Napoli Federico II Üniversitesi’nden Prof. Dr. Giuseppe De Rosa, Fenerbahçe Üniversitesi’nden Dr. Nahide Zeren Arda Öztürk, EÜ’den Dr. Burcu Binici ve Arş. Gör. Gökselin Özgen sempozyumda güncel çalışmalarını paylaştı. Etkinliğe EÜ Eczacılık Fakültesi dekan yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

“Bilimsel iş birliği için değerli bir platform”

EÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hande Gürer Orhan, video mesajla katıldığı sempozyumda, ulusal ve uluslararası konuşmacılara teşekkür ederek, “Akademik katkılar sempozyumumuzu zenginleştirdi. Programın yeni iş birliklerine ve ilham verici tartışmalara vesile olacağına inanıyorum” dedi.

Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Özgen Özer ise, farmasötik teknoloji anabilim dalında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Endüstriyle güçlü iş birlikleri geliştirdiklerini vurgulayan Özer, Prof. Dr. Fattal ile birlikte geliştirdikleri kolajen-laminin bazlı yara örtüsünün klinik çalışmalarda başarı sağladığını belirtti.

“Nanoteknolojik ürünler hedefe odaklanmalı”

Sunumunda kanser ve inflamatuar hastalıkların tedavisine yönelik araştırmalarını aktaran Prof. Dr. Elias Fattal, nanopartikülleri bir “otobüse” benzeterek, “İlacı doğru hedefe götürmeli, yolun ortasında bırakmamalı. PEG kaplı nanopartiküllerle dolaşım süresini uzattık ve özellikle makrofajlarda ilacı serbest bırakmayı başardık. Bu yaklaşım daha etkili tedavi imkânı sunuyor” dedi.

Prof. Dr. Giuseppe De Rosa ise kendiliğinden oluşan nanopartiküller üzerine geliştirdikleri sistemi anlatarak, bu yöntemin aşı, gen terapisi ve kemoterapi ajanlarının tümöre hedeflenmesinde kullanılabileceğini vurguladı.

Güncel gelişmeler paylaşıldı

Dr. Nahide Zeren Arda Öztürk endozom-mimetikler, Dr. Burcu Binici mRNA aşılarında taşıyıcı sistemler, Arş. Gör. Gökselin Özgen ise mikrorobotlar üzerine sunum yaptı. Katılımcıların soruları yanıtlanırken, akademisyenlere teşekkür belgeleri takdim edildi.

Prof. Dr. Fattal’a veda

Sempozyum kapsamında, Fransız Bilim Akademisi Onur Ödülü sahibi Prof. Dr. Elias Fattal için bir emeklilik töreni de düzenlendi. Uzun yıllar birlikte çalıştığı akademisyenler konuşma yaptı, Eczacılık Fakültesi Dekanlığı ve Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı tarafından Prof. Dr. Fattal’a plaket ve hediyeler verildi.