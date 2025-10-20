Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz karakterlerinden “Baba Memduh” olarak tanınan usta oyuncu Namık Kemal Yiğittürk 80 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir Darülaceze’de yaşamını sürdüren sanatçı, burada vefat etti. Ölüm haberini sanat camiasından Onur Akay duyurdu. Akay, Yiğittürk’ün ölümünü sosyal medya üzerinden paylaşarak sanat dünyasına başsağlığı diledi.

Namık Kemal Yiğittürk’ün cenaze bilgileriyle ilgili olarak kamuya yansıyan net bir duyuru yer almıyor. Usta oyuncu, İstanbul’da Darülaceze’de hayata veda etti. Vefat haberi ise ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Şu ana kadar cenaze töreninin tarihi, yeri veya defin bilgisine dair herhangi bir detay yayımlanmadı. Kamuoyuna yansıyan güncel bilgilerde sadece Darülaceze’de yaşamını yitirdiği ve ölüm haberinin duyurulduğu bilgisi yer alıyor.

Namık Kemal Yiğittürk Kimdir?

Namık Kemal Yiğittürk, 1945 yılında İstanbul’da doğdu. Sanat hayatına tiyatro sahnelerinde başladı ve ardından sinema ile televizyona adım attı. Uzun yıllar boyunca sahnelerde ve ekranlarda yer aldı. Türk televizyon izleyicisinin hafızasına kazınan ilk önemli yapımı ise 2002 yılında yayımlanan “Sırlar Dünyası” dizisi oldu. Ancak asıl çıkışını Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı “Baba Memduh” karakteriyle yaptı. Dizideki karizmatik tavırları ve etkileyici oyunculuğuyla geniş kitlelerin beğenisini kazandı.

Rol Aldığı Yapımlar

Namık Kemal Yiğittürk, “Sıla” dizisinde Firuz Ağa karakteriyle de tanındı. Ayrıca beyazperdede de yer aldı ve 2012 yılında vizyona giren “Fetih 1453” filminde rol aldı. Hem tarihi hem de dramatik yapımlarda başarılı performanslar gösterdi. Kariyeri boyunca sanat dünyasında saygın bir yer edindi ve Türk televizyon tarihine damga vuran isimlerden biri oldu.

Ölümü ve Son Günleri

Yiğittürk, yaşamının son dönemini Darülaceze’de geçirdi. Burada gördüğü tedavi sürecinin ardından 80 yaşında hayata veda etti. Yakın dostları ve meslektaşları, onu mütevazı kişiliği ve sanatına olan bağlılığıyla hatırladı. Sanatçının ölümünün ardından sosyal medyada pek çok seveni taziye mesajları paylaştı.

Türk Sineması İçin Önemi

Namık Kemal Yiğittürk, genellikle otoriter, bilge ve derin karakterleri başarıyla canlandırdı. Oynadığı karakterlerle izleyicinin belleğinde iz bıraktı. Hem Kurtlar Vadisi hem de diğer yapımlardaki performanslarıyla, Türk dizi tarihine kalıcı bir miras bıraktı. Oyunculuğunun yanı sıra yaşamı boyunca sanata olan saygısı ve disipliniyle de genç nesil oyunculara örnek oldu.