Bahçelerde mahsullere zarar veren ve apartman balkonlarını gübre ile dolduran güvercinleri uzaklaştırmak için çoğu zaman sesli korkuluklar, sivri plastik çiviler veya çeşitli ilaçlar kullanılıyor. Ancak uzmanlar, bu yöntemlerin hem maliyetli hem de ekosisteme zarar verebileceğine dikkat çekiyor. Sefton Meadows Bahçe Merkezi uzmanları, güvercinlerin bazı renklere karşı doğal bir hassasiyete sahip olduğunu belirterek etkili bir alternatif sunuyor.

Beyaz Renk, Güvercinler İçin Tehlike Sinyali

Uzmanlara göre güvercinler, beyaz rengi doğada tehlike uyarısı olarak algılıyor. Kırmızı rengin insanlar için uyarıcı anlam taşımasına benzer şekilde, beyaz da bu kuşlar için bir “yaklaşma” sinyali veriyor. Birçok kuş türünde beyaz tüy desenleri tehlike mesajı taşırken, güvercinler de bu algıya sahip. Bu nedenle, bahçenin ve balkonun belirli bölümlerine beyaz çiçekler dikmek kuşların o alanlara konmasını önemli ölçüde engelleyebiliyor.

Hem Koruyucu Hem Göze Hitap Eden Çiçekler

Bahçıvanlar, özellikle zarar görmesini istemedikleri alanlara papatya, zambak, beyaz lavanta veya beyaz ortanca gibi bitkiler dikerek doğal bir bariyer oluşturabiliyor. Bu çiçekler yalnızca güvercinleri caydırmakla kalmıyor, aynı zamanda bahçeye zarif bir görünüm de kazandırıyor. Daha renkli bir bahçe isteyenler, güvercinleri rahatsız etmeyen bölgelerde farklı renk tonlarını kullanarak estetik dengeyi sağlayabiliyor.

Kimyasalsız, Kalıcı Bir Çözüm

Bu yöntem, kimyasal madde kullanımını ortadan kaldırdığı için çevre dostu bir seçenek sunuyor. Ayrıca, beyaz çiçeklerin her mevsim farklı türlerle kolayca yetiştirilebilmesi, bahçıvanlara uzun vadeli bir çözüm imkânı tanıyor. Uzmanlar, düzenli bakım yapıldığında güvercinlerin bu alanlardan kalıcı şekilde uzak durduğunu vurguluyor.

Doğadan Gelen Basit Bir İpucu

Güvercinleri bahçeden uzak tutmak için karmaşık veya pahalı yöntemlere ihtiyaç yok. Doğanın sunduğu basit bir ipucu, hem bitkileri koruyor hem de bahçenin görsel değerini artırıyor. Beyaz çiçeklerle oluşturulan doğal bariyerler, güvercinlere karşı sessiz ama etkili bir savunma hattı kuruyor.