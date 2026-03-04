Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin sürdürülebilir geleceği için çocukları merkeze alan devrim niteliğinde bir projeyi hayata geçirdi. "Yerelde İklim Eylemi ve Çocuk Sempozyumu" serisiyle start alan bu kapsamlı çalışma, Sürdürülebilirlik ve Kent Stratejileri Şube Müdürlüğü koordinesinde sekiz pilot okulda uygulanmaya başladı. Geleneksel eğitim metotlarının ötesine geçen bu programda ilkokul öğrencileri; sadece birer dinleyici değil, okullarını iklim dostu alanlara dönüştürecek birer karar verici ve uygulayıcı olarak rol üstleniyor. Tohumdan toprağa, su döngüsünden tarımsal farkındalığa kadar pek çok kritik başlığı içeren sempozyumlar, çocuk hakları ile iklim krizi arasındaki sarsılmaz bağı çocukların dünyasına taşıyor.

Okullarda değişim rüzgarı: On farklı görevle dönüşüm başlıyor

Eğitim aşamasının tamamlanmasının ardından öğrenciler, kağıt üzerinde kalan bilgiler yerine somut adımlar atmaya hazırlanıyor. Her okul, kendi önceliklerine göre "Su Kahramanları", "Atıksız Okul Haftası" veya "İklim Dostu Beslenme" gibi stratejik başlıklardan oluşan on farklı görev alanından seçimlerini yaptı. Enerji tasarrufundan geri dönüşümün doğruluğuna, ağaçların ekosistemdeki hayati öneminden ulaşımda bisiklet kullanımına kadar geniş bir yelpazeye yayılan bu görevler, yıl boyunca titizlikle uygulanacak. Çocukların kendi iradeleriyle seçtikleri bu sorumluluklar, yıl sonunda gerçekleştirecekleri sunumlarla taçlanacak ve okullarında yarattıkları farkı tüm kente ilan edecekler.

Geleceğin krizlerine karşı bugünden dirençli nesiller

Yürütülen çalışmanın felsefesini aktaran Sürdürülebilirlik ve Kent Stratejileri Şube Müdürü Emre Uysal, İzmir’i çoklu krizlere karşı daha dayanıklı bir şehir haline getirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Belediye bünyesinde kurulan Sürdürülebilirlik Eğitimleri Komisyonu’nun bu süreci büyük bir hassasiyetle yönettiğini belirten Uysal, çocukların kaynaklarını kullanan yetişkinler olarak onlara karşı bir sorumluluk borçlu olduklarını ifade etti. Sadece bilgi aktarımıyla yetinmediklerini, çocukları aktif birer özne haline getirdiklerini dile getiren Uysal, öğrencilerin hazırlayacağı sunumların aslında kentin değişim karnesi olacağını ve bu farkındalığın yaşam boyu sürecek bir dirence dönüşmesini amaçladıklarını söyledi.

Çocuk Meclisi’nin kararlı duruşu uygulamayla buluşuyor

Bu projenin en güçlü dayanaklarından birini ise İzmir Çocuk Meclisi oluşturuyor. Özellikle Doğa ve Ekoloji Komisyonu’nun çevre bilinci oluşturulması yönünde aldığı stratejik kararlar, belediyenin eylem planıyla tam bir uyum içinde yürütülüyor. Çocuk Çalışmaları Şube Müdürlüğü Çocuk Hakları Birimi Sorumlusu Deniz Kesimler Çakal, sempozyumların temelinde çocuk hakları ile ekolojik dengenin korunması arasındaki ilişkinin yattığını belirtti. Çocukların iklim eyleminde edilgen birer figür olmaktan çıkıp aktif birer hak savunucusu haline geldiklerini hatırlatan Çakal, mecliste alınan kararların yereldeki bu somut adımlarla vücut bulmasının demokrasi kültürü açısından da önemine dikkat çekti.

Özgüven ve farkındalık: Karar veren çocukların mutluluğu

Kendi aldıkları kararların hayata geçtiğini görmenin gururunu yaşayan İzmir Çocuk Meclisi temsilcileri ise projenin en büyük motivasyon kaynağı. Doğa ve Ekoloji Komisyonu Sözcüsü Nehir Başaran, gerçek bir meclis ciddiyetiyle aldıkları kararların İzmir ve Türkiye geneline yayılma potansiyelinden duyduğu heyecanı dile getirirken, bu sürecin ailelerine de sirayet edeceğine inandığını belirtti. Komisyonun bir diğer sözcüsü Çınar Doruk Tuğcu ise fikirlerine değer verilmesinin ve bu fikirlerin projeye dönüşmesinin kendilerinde büyük bir özgüven yarattığını vurguladı. Erken yaşta kazanılan bu bilincin çevreye örnek olacağını ifade eden küçük çevreciler, sürdürülebilir bir dünya için sorumluluk almaya hazır oldukları mesajını tüm kente veriyor.