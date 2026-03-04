İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde bir araçta ve Kemalpaşa ilçesinde belirlenen bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu yönünde bilgi aldı.
Elde edilen istihbarat üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu adres ve araç üzerinde teknik ve fiziki takip başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu maddelerin sokak satıcıları olarak bilinen “torbacılara” dağıtılacağı belirlendi.
Yüz binlerce hap ve metamfetamin ele geçirildi
Belirlenen adres ile araçta gerçekleştirilen operasyonlarda narkotik ekipleri önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Yapılan aramalarda;
366 bin 400 adet uyuşturucu hap,
8 kilo 850 gram metamfetamin,
122 gram esrar (skunk),
2 adet hassas terazi ele geçirildi.
4 şüpheli tutuklandı
Operasyon kapsamında M.A.G., T.Ç., A.N. ve K.E. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.