Sinema dünyasındaki teknik ve idari başarısının yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Buket Akbaba, 2017 yılında dünyaevine girdiği eşi Ozan Akbaba ile mutlu bir aile tablosu çiziyor. Sektördeki profesyonel duruşuyla bilinen yapımcı, son dönemde hem yer aldığı projelerle hem de geçirdiği sağlık operasyonlarıyla kamuoyunun yakından takip ettiği isimler arasında bulunuyor.

Buket Akbaba Kimdir ve Nerelidir?

Tam adıyla Buket Arıkan Akbaba, 3 Ağustos 1985 tarihinde Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde doğdu. Aslen Çanakkaleli olan Akbaba, eğitim hayatının ardından medya sektörüne yöneldi. Kariyerinin başlarında çeşitli organizasyon ve prodüksiyon işlerinde görev alan isim, zamanla yapımcılık alanında uzmanlaştı. 2025 yılı itibarıyla 40 yaşında olan Buket Akbaba, Galatasaray taraftarı olmasıyla da biliniyor.

Kariyeri ve İmza Attığı Projeler

Buket Akbaba, özellikle MGX Film bünyesinde "Sanal Prodüksiyon" (Virtual Production) sistemlerinde görev alarak teknolojik yenilikleri Türk sinemasına entegre eden ekiplerin içinde bulundu. 2021 yılında vizyona giren ve başrolünde eşi Ozan Akbaba'nın yer aldığı "Zoraki Misafir" adlı sinema filminin yapımcılığını üstlendi. Ayrıca 2022 yılında dijital platformda yayınlanan ve büyük beğeni toplayan "Prens" dizisinin de yapım ekibinde yer aldı. Sektördeki gelişmeleri yakından takip eden Akbaba, yeni projelerde uygulayıcı yapımcı olarak görev almaya devam ediyor.

Özel Hayatı

Buket Arıkan, 2015 yılında bir film projesi sırasında tanıştığı ünlü oyuncu Ozan Akbaba ile 1 Temmuz 2017 tarihinde görkemli bir düğünle evlendi. Çiftin bu evlilikten 13 Temmuz 2018 tarihinde dünyaya gelen Ozan Ali isminde bir oğulları bulunuyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ancak özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Buket Akbaba, 2025 yılının Aralık ayında geçirdiği kalp ameliyatı ile gündeme geldi. Başarılı geçen operasyonun ardından sağlığına kavuştuğu bildirildi.