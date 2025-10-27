Son Mühür - Diyarbakır’da 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bölgedeki stresin biriktiğini belirtti.

4 büyüklüğünde depremle sallandı

Depremin merkezi Hani ilçesi olarak belirlendi. AFAD verilerine göre sarsıntı saat 14.49'da yaşandı ve 13,15 kilometre derinlikte gerçekleşti.

6 Şubat depremlerini hatırlattı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Hani depreminin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görür, sarsıntının sığ olduğunu ve Bitlis-Zagros Bindirme Zonu üzerinde meydana geldiğini belirtti. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerine atıfta bulunan Naci Görür, bölgenin bu depremler sonrası stres biriktirdiğini vurgulayarak, "Dikkatli olunmalı." uyarısında bulundu.