Son Mühür- Araştırmacılara göre GJ 251 c, yıldızının yaşanabilir bölgesinde bulunuyor ve “süper Dünya” olarak adlandırılan gezegen grubunda yer alıyor. Bu tür gezegenler, boyut olarak Dünya’dan büyük fakat gaz devlerinden küçük yapılarıyla dikkat çekiyor.

Penn State Üniversitesi’nden astronom Prof. Suvrath Mahadevan, keşifle ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Bu tür gezegenler, evrende yaşam bulma umutlarımızı canlı tutuyor. GJ 251 c, yıldızına ne çok uzak ne de çok yakın — tam sıvı suyun var olabileceği mükemmel mesafede.”

“Goldilocks Bölgesi”nde yaşam ihtimali

Bilim insanları, gezegenin konumunun “Goldilocks Bölgesi” olarak adlandırılan yaşanabilir sıcaklık aralığında olduğunu belirtiyor. Bu bölge, suyun ne donduğu ne de buharlaştığı, dolayısıyla yaşamın var olabileceği ideal koşulları temsil ediyor.

20 yıllık gözlem sonucu ortaya çıktı

GJ 251 c’nin keşfi, 20 yılı aşkın süredir devam eden gözlem çalışmalarının sonucu olarak açıklandı. Teksas’taki McDonald Gözlemevi’nde bulunan Habitable-Zone Planet Finder (Yaşanabilir Bölge Gezegen Bulucu) adlı yüksek hassasiyetli cihazla yapılan ölçümler, yıldız ışığındaki küçük titreşimleri analiz etti. Bu yöntem, bir gezegenin yörüngede dönerken yıldızına uyguladığı kütle çekim etkisini tespit ederek varlığını ortaya koyuyor.

Veri bilimi keşfi mümkün kıldı

Penn State Üniversitesi’nden Prof. Eric Ford, elde edilen başarının yalnızca astronomiyle değil, gelişmiş veri analitiğiyle de mümkün olduğunu vurguladı:

“Yıldızın kendi aktivitesinden gelen gürültüyü bastırmak için ileri teknolojiye ve özel analiz yöntemlerine ihtiyaç vardı. Bu, disiplinler arası çalışmanın ne kadar güçlü olabileceğini gösteriyor.”

“5-10 yıl içinde yaşam izleri bulunabilir”

Araştırmacılar, gezegenin atmosferinin henüz doğrudan gözlemlenemediğini ancak yeni nesil teleskoplarla bunun kısa sürede mümkün olabileceğini ifade ediyor.

Prof. Mahadevan, bu konuda umutlu olduklarını belirterek şöyle konuştu:

“Bu gezegen, önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde yaşam izleri arayışımızda en güçlü adaylardan biri olacak.”

Uzayın sırları bir adım daha yakın

Bilim dünyası, GJ 251 c’nin keşfiyle birlikte yaşam arayışında yeni bir döneme girmiş olabilir. 20 ışık yılı uzaklıkta yer alan bu “yakın komşu”, insanlığın evrende yalnız olup olmadığı sorusuna verilecek cevabı biraz daha yaklaştırıyor.