Son Mühür / Erkan Doğan - Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Binaların sağlam olması bir kentin depreme dayanıklı olduğunu göstermez” dedi. Son Mühür’e konuşan Görür, “Fay izi sürmeyi bırakın, İzmir’i depreme dirençli kent yapın” şeklinde konuştu.

İzmir Seferihisar Depremi

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 30. Ekim 2020’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında 117 kişi hayatını kaybetmişti. Depremzedeler, depremin yaralarını Hükümet’in ve İzmirlilerin desteği ile sararkan, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “İzmir’de en az 15 olan canlı faylar var. Bu fayların bütün özelliklerini yeterince de bilmiyoruz. Bu fayların deprem üretme periyodlarını bilmiyoruz. Bunların kapasitelerini de yeterince bilmiyoruz ama büyük faylar var. Bu faylar zamanı geldiğinde deprem ürettiği takdirde, İzmir’e zarar verebilirler. Biz İzmir’in faylarının ne zaman deprem üreteceklerini yeterince bilmiyoruz. Sakız’da olan bir deprem 120 kişinin hayatına mal oldu. İzmir’in bir deprem kenti olduğu kesin. İzmir’i deprem dirençli yapın. Bunu yapın yeter. Bunun için İzmir’in idaresini, ekonomisini, halkını, yapı stoğunu, altyapısını, çevre ve ekosistemini deprem dirençli yapmak lazım. Deprem olduğu zaman İzmir’in minimum etkilenmesini sağlamak lazım. Deprem dirençli kentler tüm dünyada yapılıyor” dedi.

Kentsel dönüşüm yaparak kenti depreme hazırlayamazsın

“Deprem nerede, ‘nasıl olacak’ bunu konuşmanın ne almalı var” diyen Görür, “Diyelim ki üç beş tane binaya ben iyi dedim kötü dedim. İzmir ebediyen bir deprem kenti. Senin çoluk çocuğun, insanların bu işten zarar görecek. İz sürmeyi bırak. Hangi fay patladı onu da bırak. Bir gün bu fayların harekete geçeceği kesin. Ben İzmir’i deprem dirençli nasıl yaparım. Yönetim, halk, altyapı, yapı stoku, çevre, ekosistem, ekonomiyi deprem dirençli yapalım İzmir’i deprem dirençli yapalım. Eşeğine sağlam kazığa bağla. Bırak ne zaman olacağını! İzmir ebediyen tarih boyunca depremlerden zarar görmüştür. Sadece bina yaparak kentsel dönüşüm yapıyorum diye bir yeri depreme hazırlayamazsın. Bu doğru değildir. Kentsel Dönüşüm depreme hazırlık değil. Bir yerde yapı yapmak sadece depreme hazırlanmak değildir. İzmir’de depreme dayanıklı bir evin var. Deprem oldu, sabah sular aklamadı, yollar kapalı, ekmek, iş bulamıyorsun. Nasıl sen kasılacaksın ‘Binam sağlam’ diye. Bir binanın sağlamlığı o kenti depreme hazır hale getirmiyor. Kentin tüm bileşenlerinin fonksiyon olarak çalışması lazım. Ben ev yapıyorum, yeşil bina yaptım, 500 bin bina yaptım Güle güle otur yanı. Depreme hazırlık mı o. Kentin deprem direnci çalışmalarını yapmak lazım. O da bu dediğim unsurlar ile olur” diye konuştu







