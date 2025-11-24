Son Mühür- Ticaret Bakanlığı, bir e-ticaret platformunda "Cumhuriyet Muhafızı" adı altında satışa sunulan 3D modele anında müdahale ederek ürünün satışını durdurduğunu ve ilgili satıcı hakkında yasal süreç başlattığını kamuoyuna duyurdu. Bakanlık, toplumun hassasiyetlerini hedef alan ve kamu vicdanını zedeleyebilecek hiçbir ticari faaliyete izin verilmeyeceği konusunda net bir tavır sergiledi.

Toplumsal değerleri hedef alan ürüne ani müdahale

Bakanlıktan yapılan resmi sosyal medya açıklamasına göre, "toplumumuzun inanç ve değerlerini hedef alan ürünlerin satışa sunulduğuna" dair kamuoyuna yansıyan paylaşımlar üzerine Ticaret Bakanlığı derhal inceleme süreci başlattı. Bakanlığın ilgili birimleri arasındaki koordinasyonla yürütülen hızlı çalışma sonucunda, tartışmaya konu olan ürün kısa süre içinde platformdan kaldırıldı. Ayrıca, söz konusu ürünü satan işletme veya kişi hakkında mevzuat çerçevesinde gerekli idari yaptırım süreçleri başlatıldı.

Dijital ticarette nefret söylemine yasak

Ticaret Bakanlığı, açıklamasında e-ticaret ekosistemine yönelik denetim politikasının temel prensiplerini de vurguladı. Bakanlık, nefret söylemi, ayrımcılık, milli ve manevi değerleri hedef alma, toplum kesimlerini provoke etme veya kamu vicdanını zedeleme potansiyeli taşıyan hiçbir ürün, hizmet veya ticari faaliyetin dijital ortamda yer bulmasına müsaade edilmeyeceğinin altını çizdi.

Tüketici güvenliği ve milli birlik odaklı denetim

Açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın temel görevlerinin tüketicinin korunması ve dijital ticaret ortamının güvenliğinin sağlanması olduğu belirtilirken, bu görevlerin yanı sıra "milli birlik ve toplumsal barışa zarar verebilecek içeriklerin önlenmesi" amacıyla denetim faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi. Bakanlık, bu tür ticari faaliyetlere karşı yasal çerçevede en hızlı şekilde hareket edeceğini vurgulayarak, "Kamu düzenini zedeleyici her türlü ticari faaliyete karşı gerekli tüm adımlar, hiçbir gecikmeye mahal verilmeden atılacaktır" sözleriyle duruşunu netleştirdi.