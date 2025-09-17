Hemen her evde bulunan muz, doğru saklanmadığında kısa sürede karararak lezzetini kaybediyor. Pek çok kişi bu meyveyi korumak için buzdolabına veya tezgah üstündeki meyveliklere bırakıyor. Ancak uzmanlara göre her iki yöntem de muzların çürümesini hızlandırıyor.

Buzdolabı Muzun Aromasını Bozuyor

Muz, tropikal iklimlerde yetiştiği için soğukla uyumlu bir meyve değil. Buzdolabına konulduğunda kabuğundaki enzimler soğukla tepkimeye giriyor ve kabuk hızla kararıyor. Her ne kadar iç kısmı bozulmasa da şeker gelişimi duruyor, aromasını kaybediyor ve lezzeti azalıyor. Bu yüzden buzdolabı yalnızca tam olgunlaşmış muzları bir-iki gün idare etmek için kullanılmalı.

Tezgah da Çözüm Değil

Muzları tezgahta veya kapalı dolapta bekletmek de sanıldığının aksine olumsuz sonuçlara yol açıyor. Çünkü muzlar doğal olarak etilen gazı salgılıyor. Bu gaz kapalı alanda biriktiğinde muzların birkaç gün içinde hızla kararmasına ve aşırı olgunlaşmasına neden oluyor. Ayrıca mutfaktaki soğan ve sarımsak gibi güçlü kokuları da kolayca emebiliyorlar.

Asmak En Doğru Yöntem

Uzmanların önerdiği en etkili yöntem ise oldukça basit: Muzları asarak saklamak. Serin (15-20 derece), iyi havalandırılan bir ortamda bir kanca ya da özel muz askısı kullanarak meyveleri asmak, hem ezilmelerini hem de çürümelerini önlüyor. Bu sayede yüzey temasından kaynaklanan yumuşak ve koyu lekeler oluşmuyor. Ayrıca muzları elma gibi etilen gazı üreten meyvelerden uzak tutmak olgunlaşma sürecini yavaşlatıyor.

Küçük Bir Yöntem, Büyük Fark

Mutfakta sık yapılan bu hataların aksine, muzları asarak saklamak günlerce taze kalmalarını sağlıyor. Böylece hem lezzeti hem de dokusu korunmuş oluyor. Manavların yıllardır uyguladığı bu basit yöntem, artık evlerde de muzların ömrünü uzatmak için kullanılabilir.