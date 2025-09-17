Burçin Gözlüklü, finans ve vergi danışmanlığı alanında çok başarılı bir iş insanı. Centrum Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin kurucusu ve yönetici ortağı olarak görev yapıyor.

1979 Ankara doğumlu olan Gözlüklü, Sadettin Saran'ın Fenerbahçe başkan adaylığı listesinde yer alarak mali işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi adayı oldu. Güçlü mali geçmişi ve uluslararası deneyimiyle kulübün finansal yapısının güçlendirilmesinde rol oynaması bekleniyor.

Burçin Gözlüklü Kimdir?

Yaşı ve Kökeni: 1979 yılında Ankara'da doğan Gözlüklü, 46 yaşında. 1996'da Özel Yükseliş Koleji'ni bitirdi ve 2000'de ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü tamamladı. Başkent Üniversitesi'nde Muhasebe Finansman alanında doktora yaptı.

Devlet Kariyeri: 2001'de Hesap Uzman Yardımcısı olarak başladığı kamu kariyeri boyunca Maliye Bakanlığı'nda 10 yıl süreyle Hesap Uzmanı görevinde bulundu. 2008-2010 arasında Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu'nda Genel Sekreter olarak çalışarak uluslararası muhasebe standartlarının Türk mevzuatına adaptasyonunda liderlik etti.

Burçin Gözlüklü Ne İş Yapıyor?

Centrum Grubu Kurucusu: 2015 yılında kurduğu Centrum Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., İngiltere merkezli International Tax Review (ITR) tarafından 2019'da "Türkiye'nin En İyi Vergi Şirketi" seçildi. Şirket, vergi danışmanlığı, denetim ve finansal danışmanlık hizmetleri veriyor.

ETL Global Türkiye Temsilcisi: Almanya merkezli dünyanın en büyük denetim firmalarından ETL Global'ın Türkiye ofisinde vergi başkanlığı yapıyor. Bu pozisyonla uluslararası vergi danışmanlığı alanında uzmanlaştı.

Koç Holding Deneyimi: 2010-2014 yılları arasında Türkiye'nin en büyük holdinglerinden Koç Holding'te önce Denetim Grubu Koordinatörü, sonra Vergi Yönetimi Koordinatörü olarak çalışarak özel sektör tecrübesi kazandı.

Önemli Görevleri ve Başarıları

Halka Açık Şirket Yöneticiliği: 2020'den itibaren halka açık Yeni Gimat GYO A.Ş.'nin bağımsız yönetim kurulu üyesi. Aynı zamanda İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde icra kurulu üyesi.

Uluslararası Deneyim: Asya-Okyanusya Standart Belirleyicileri Grubu (AOSSG) üyeliği ve Dünya Standart Belirleyicileri Grubu (WSS) gözlemci üyeliği yaptı. AB Komisyonu ile Şirketler Hukuku müzakerelerinde Türkiye'yi temsil etti.

TÜSİAD Çalışmaları: 2011-2014 arasında TÜSİAD Fikri Haklar Alt Çalışma Grubu üyesi ve Muhasebe Standartları komisyonlarında TÜSİAD temsilcisi olarak görev aldı.

2013'ten bu yana Uluslararası Finansal Yönetim Enstitüsü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi. Yeminli mali müşavir ve bağımsız denetçi unvanlarına sahip olan Gözlüklü, çok iyi derecede İngilizce biliyor ve uzmanlık alanları denetim, vergi danışmanlığı ve kurumsal risk yönetimi.