Son Mühür/ Seçil Ünlü- Küçük Menderes havzasında Karadeniz rüzgarları estiren ve Tire Belediyesi’nin katkılarıyla hayat bulan "3. Geleneksel Hamsi Festivali", kapılarını büyük bir heyecanla ziyaretçilerine açtı. Küçük Menderes Karadenizliler Derneği tarafından organize edilen ve bölgedeki kültürel zenginliği pekiştirmeyi hedefleyen etkinlik, 28 Aralık Pazar akşamına kadar Hangar Meydanı’nda misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

Tire'de protokol ve vatandaşlar bir araya geldi

Festivalin açılış töreni, ilçenin mülki idare amirlerini ve çok sayıda vatandaşı bir araya getirdi. Hangar Meydanı’nda düzenlenen görkemli açılışa Tire Kaymakamı Vural Karagül, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu ve Tire Cumhuriyet Başsavcısı Burak Mola’nın yanı sıra; mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve siyasi parti yöneticileri katılım sağladı. Karadeniz’in meşhur gastronomik lezzetlerinin Tire’nin tarihi dokusuyla buluştuğu meydanda, festivalin ilk gününden itibaren yoğun bir ziyaretçi trafiği gözlendi.

"Doyduğumuz yere değer katıyoruz"

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Küçük Menderes Karadenizliler Derneği Başkanı Erkan Demirciler, aidiyet ve kültürel miras vurgusu yaptı. Demirciler, "İnsanın vatanı doğduğu yer değil, doyduğu yerdir" düsturuyla hareket ettiklerini belirterek, Tire ve çevre ilçelerde yaşayan Karadenizlilerin bölgeyle tam bir uyum içerisinde olduğunu ifade etti. Tire’ye emek vererek değer katmayı bir görev bildiklerini dile getiren Demirciler, memleket hasretini dindirmek ve Karadeniz mutfağı ile kültürünü gelecek nesillere aktarmak adına bu tür organizasyonların hayati önem taşıdığını vurguladı.

Başkan Okuroğlu’ndan kültürel dayanışma vurgusu

Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu ise kürsüdeki konuşmasında festivalin ilçe sosyal yaşamına kattığı renkten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Festivalin tüm bölge halkı için hayırlı olmasını temenni eden Başkan Okuroğlu, yerel yönetim olarak farklı kültürlerin buluşma noktası olan Tire’de, bu tür toplumsal ve kültürel faaliyetlerin her zaman destekçisi olacaklarını ifade etti. Okuroğlu, Karadeniz kültürünün samimiyetini Tire’ye taşıyan dernek yönetimine teşekkürlerini iletti.

Tulum sesi ve müzik ziyafetiyle coşku doruğa çıktı

Resmi konuşmaların ardından sahne alan sanatçılar, festivalin coşkusunu zirveye taşıdı. Tulumcu Özbay Demirciler’in eşsiz ezgileri ve Ecinos grubunun sergilediği başarılı performans, Hangar Meydanı’nı dolduran yüzlerce sanatseverden büyük alkış topladı. Karadeniz müziğinin ritmine kapılan ziyaretçiler, hem yöresel lezzetlerin tadına baktı hem de müzik dolu bir akşam geçirdi. 28 Aralık Pazar gününe kadar sürecek olan festival programı, çeşitli etkinlikler ve ikramlarla Karadeniz ruhunu Tire’de yaşatmaya devam edecek.