Son Mühür- Akademi dünyasının son dönemdeki kabusu haline gelen yapay zeka tartışmaları bu kez Ege Üniversitesi'yle Bartın Üniversitesi'nin karşı karşıya getirdi.

Bartın Üniversitesi'nin çıkardığı Çeşm-i Cihan dergisinde ''Kırım Tatar Tarihi Araştırmalarında bir Portre: Doç. Dr. Muhammet Şen'' başlıklı makalenin sahibi olarak Mustafa Alperen Taş isminin yer aldığı görüldü.

Yazıyı asıl ilginç kılan detaysa, Ege Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Serkan Acar'ın hiç olmayan iki makalesine atıfta bulunulmuş olması.



Sözün bittiği yerdeyiz...



''Yapay Zeka'nın akademiyi getirdiği hale bakın! Sözün bittiği yerdeyiz!'' sözleriyle şaşkınlığını ortaya koyan Doç. Dr. Acar,

''Bartın Üniversitesi'nin çıkardığı ÇEŞM-İ CİHAN dergisinde yayımlanan bir yazıda bana ait olmayan iki adet muhayyel makaleye atıf yapılmış. Bu dergi sözde uluslararası bir neşriyat. 12 yılda 24 sayı basılmış.



Hem de bir devlet üniversitesinde...



Editörü var, bilim kurulu var, hakemleri var. Makale bütün bu aşamaları geçmiş ve yayımlanmış. Hem de bir devlet üniversitesinin resmi uluslararası hakemli dergisinde. Kısacası Kırım Hanlığı ile ilgili çok yazım olduğu için Yapay Zeka, yazana yalan söylemiş.

Pazartesi yargıya gidiyorum...

Pazartesi konuyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağım. Her türlü hukukî hakkım mahfuzdur.'' mesajı verdi.



Editör ve hakemleri suçlamak doğru mu?



Doç. Dr. Serkan Acar'ın açtığı tartışmaya dahil olan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Başal, derginin editör ve hakemlerinin hedef alınmasına itiraz ederek,

''Düşünün kaynakçada 30 kaynak listelenmiş, hangi editör, hakem bu kadar kaynağa tek tek bakar?'' diye sordu.



Peki ne yapılması gerekir?



Prof. Başal, ''İlk olarak dergiden çalışmanın geri çekilmesi/kaldırılması ya da belki ilgili hatanın yazar tarafından düzeltilmesi istenir. Derginin editör kuruluna bir e-posta ile durumu bildirmek ile genelde halledilebilir.

İkinci olarak olay gerçekten çok ciddi ise, YÖK vb. mercilere durumun bildirimi yapılır. Eğer bu yayın akademik teşvik, doçentlik vb. gibi süreçlerde kullanılıyorsa, bu durum ağır bir etik ihlaldir.

Ancak öncelik çalışmanın yayınlandığı dergiyle irtibata geçmektir.'' hatırlatmasında bulundu.