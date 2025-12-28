Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal, yılbaşı dönemine ilişkin bölgedeki son durumu değerlendirdi. Ünsal, Alaçatı’da konaklama ve yeme-içme sektöründe rezervasyonların henüz istenilen seviyeye ulaşmadığını, ancak hareketliliğin son haftada artabileceğini söyledi.

Otellerde doluluk yüzde 40 seviyesinde

Yılbaşı öncesi konaklama tesislerindeki güncel tabloyu paylaşan Ünsal, Alaçatı genelinde otellerde doluluk oranlarının şu an itibarıyla yaklaşık yüzde 40 seviyelerinde seyrettiğini belirtti.

Bölgenin yıllardır “son dakika rezervasyonlarıyla dolan” bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Ünsal, bu durumun bu yıl da geçerli olabileceğini ifade etti.

Ekonomik koşullar talebi etkiliyor

Mevcut ekonomik şartlar ve değişen tüketici alışkanlıklarının yılbaşı planlarını doğrudan etkilediğine dikkat çeken Ünsal, tatilcilerin kararlarını daha geç vermeye başladığını söyledi.

Ünsal, “Talebin gerçek boyutunu görmek için önümüzdeki günler belirleyici olacak” değerlendirmesinde bulundu.

“Kesin tablo için son haftayı görmek gerek”

Geçmiş yıllardaki tecrübelerin yılbaşı haftasında rezervasyonların hızla artabildiğini gösterdiğini kaydeden Ünsal, şu ifadeleri kullandı:

“Ancak bu artışın hızını ve seviyesini temkinli bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Açık olan tesislerimizin önemli bir kısmının makul doluluk oranlarına ulaşmasını bekliyoruz. Kesin rakamlar için son haftayı görmek daha sağlıklı olacaktır.”

Restoranlarda doluluk oranı yüzde 50

Alaçatı’daki restoranlara ilişkin son durumu da aktaran Ünsal, yeme-içme sektöründe ortalama doluluk oranının yüzde 50 civarında olduğunu açıkladı.

Yılbaşı programlarının netleşmesiyle birlikte sınırlı da olsa bir hareketlilik beklediklerini ifade eden Ünsal, işletmelerin süreci dikkatli bir planlamayla yönetmesi gerektiğini vurguladı.

“Beklentiler kontrollü tutulmalı”

Yılbaşı dönemine yönelik ilginin tamamen kaybolmadığını ancak sektörün gerçekçi beklentilerle hareket etmesi gerektiğini belirten Ünsal, “Genel olarak Alaçatı’ya yönelik bir ilgi var. Ancak bu yıl beklentilerimizi kontrollü ve temkinli bir çerçevede tutmayı önemsiyoruz” dedi.