Son Mühür/ Osman Günden- Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman liderliğinde hayata geçirilen "Satın Alma, Sahiplen!" projesi, 2025 yılında İzmirli hayvanseverlerin yoğun katılımıyla rekor bir seviyeye ulaştı. Yıl boyunca sürdürülen kararlı çalışmalar neticesinde, sokaklarda yaşam mücadelesi veren tam 300 can dostu, kendilerine kucak açan aileler sayesinde kalıcı yuvalarına yerleşti. 137 kedi ve 163 köpeğin sıcak bir yuvaya kavuştuğu bu süreç, Buca’nın sadece bir yerleşim yeri değil, tüm canlılar için güvenli bir sığınak olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Buca’da 300 can dostu için yeni bir başlangıç

Buca Belediyesi’nin sokak hayvanlarının refahını artırmak ve onları güvenli ortamlara taşımak amacıyla başlattığı sahiplendirme seferberliği, 2025 yılı boyunca artan bir ivmeyle devam etti. Ocak ayından bu yana yürütülen titiz çalışmalarla, barınak şartlarından aile ortamına geçiş yapan patili dostlar, sokaktaki yalnızlıklarını sevgi dolu yuvalarda sonlandırdı. Sosyal sorumluluk bilincinin kent genelinde yayılmasıyla birlikte, Buca sokakları daha huzurlu bir hale gelirken, sahiplenilen her bir can dostu Buca'nın vicdan temsilcisi oldu.

Başkan Görkem Duman: "300 yuva sevgiyle doldu"

Kentsel vizyonun sadece fiziki yapılarla sınırlı olmadığını, yaşayan her nefesin sorumluluğunu taşıdıklarını belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, elde edilen rakamların insani değerini vurguladı. Başkan Duman, 300 sahiplendirme başarısının basit bir sayısal veri olmadığını, her bir rakamın arkasında kurtarılan bir hayat ve sevgiyle dolan bir aile olduğunu ifade etti. Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde yürütülen iyileştirme ve sevgi odaklı süreçlerin önemine değinen Duman, halkı bu iyilik hareketinin bir parçası olmaya davet ederek, "Satın almak yerine kalbinizi ve yuvanızı bir can dostuna açın" çağrısında bulundu.

Sağlık hizmetleri ve Pasaport işlemleri belediyeden

Sahiplenme sürecini teşvik etmek amacıyla Buca Belediyesi, Kuruçeşme Mahallesi'ndeki Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde sahiplenilen tüm hayvanlar için kapsamlı bir sağlık paketi sunuyor. Yeni yuvasına gidecek olan her can dostunun kısırlaştırma işlemi, iç ve dış parazit tedavileri ile kuduz aşıları belediye bünyesinde tamamen ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Ayrıca, resmi pasaport ve kayıt işlemleri de yine uzman ekiplerce tamamlanarak hayvanseverlere teslim ediliyor. Bu hizmetler sayesinde vatandaşlar, sağlık kontrolleri yapılmış ve yasal süreçleri tamamlanmış bir dost edinmenin huzurunu yaşıyor.

Dijital vitrin ve başvuru kanalları

Buca Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü, teknolojiyi ve sosyal medyayı da bu iyilik zincirine dahil ederek "bucabelveterinerlik" Instagram hesabı üzerinden sahiplenilmeyi bekleyen canlıların güncel fotoğraflarını paylaşıyor.

Vatandaşlar, bu platform üzerinden kendilerine en yakın dostu seçebildikleri gibi, Doğuş Caddesi’ndeki merkezi bizzat ziyaret ederek uzmanlardan bilgi alabiliyor. Detaylı bilgi edinmek ve sahiplenme prosedürlerini öğrenmek isteyenler için ise belediyenin 0232 439 10 10 numaralı hattı (dahili 1981 veya 1985) üzerinden kesintisiz iletişim imkanı sunuluyor.