Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Menderes Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve ilçedeki özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen Ferdi Zeyrek Engelsiz Çocuk Evi, kapılarını tam kapasiteyle açarak hizmet vermeye başladı. Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ismini taşıyan bu anlamlı merkez, kısa sürede bölgedeki engelli bireylerin ve ailelerinin en önemli buluşma noktalarından biri haline geldi. Modern tasarımı ve uzman kadrosuyla dikkat çeken tesis, dezavantajlı grupların toplumsal hayata katılımını destekleyen projeler arasında parmakla gösteriliyor.

Gelişim ve sosyalleşmenin yeni adresi

Engelsiz Çocuk Evi bünyesinde yürütülen faaliyetler, bireylerin sadece eğlenmesini değil, aynı zamanda temel motor becerilerini geliştirmelerini ve bilişsel kapasitelerini artırmalarını odağına alıyor. Hafta içi her gün kesintisiz hizmet veren merkezde, misafirler profesyonel eğitmenler ve deneyimli görevliler eşliğinde gün boyu süren çeşitli aktivitelere katılıyor. Oyun temelli öğrenme metotlarının uygulandığı merkezde, her bireyin ihtiyacına uygun gelişimsel oyunlar kurgulanıyor. Bu sayede engelli bireyler, yaşıtlarıyla sosyalleşme imkanı bulurken öğrenme süreçlerini çok daha keyifli bir hale getiriyor.

Bütüncül bakım ve Psiko-Sosyal destek hizmeti

Menderes’teki bu özel tesis, yalnızca fiziksel aktivite alanlarıyla sınırlı kalmayıp aynı zamanda derinlemesine bir destek mekanizması sunuyor. Merkeze gelen bireyler, profesyonel bakım hizmetlerinin yanı sıra ihtiyaç duydukları psiko-sosyal desteğe de kolayca erişebiliyor. Uzmanların rehberliğinde gerçekleştirilen seanslar sayesinde hem bireylerin hem de ailelerinin yaşadığı zorluklar asgari düzeye indiriliyor. Bütüncül bir hizmet anlayışıyla yönetilen Engelsiz Çocuk Evi, engellerin sadece fiziksel olmadığını, doğru destekle her türlü zorluğun aşılabileceğini kanıtlayan bir model sergiliyor.

Başkan İlkay Çiçek: "Hizmetimizle hayatlara dokunuyoruz"

Yürütülen çalışmalar ve projenin geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, projenin manevi değerine vurgu yaptı. Merkezin açılışından bu yana geçen sürede çocukların yüzündeki mutluluğun her şeye değer olduğunu belirten Başkan Çiçek, merhum Ferdi Zeyrek’in adını taşıyan bu eserin belediyenin vizyon projeleri arasında en üst sıralarda yer aldığını ifade etti. Şu ana kadar gerçekleştirilen eğitimlerin meyvelerini vermeye başladığını söyleyen Çiçek, faaliyet alanlarını daha da genişletmek ve hizmet kalitesini bir üst seviyeye taşımak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, tüm engelli bireyleri bu özel çatı altında toplanmaya davet etti.