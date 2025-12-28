Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Türk müziğinin efsanevi topluluğu MFÖ’nün usta ismi Fuat Güner, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nin (AASSM) 17. kuruluş yıl dönümü ve yeni yıl kutlamaları kapsamında İzmirli sanatseverlerle buluştu. Hafızalarda yer eden unutulmaz eserlerin yankılandığı gecede usta sanatçı, sahne enerjisi ve profesyonel ekibiyle dinleyenleri büyüleyen bir performans sergileyerek kentin sanat hayatına damga vuran bir organizasyona imza attı.

ASSM’nin 17. yılında çifte kutlama heyecanı

İzmir’in en prestijli sanat duraklarından biri olan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, kapılarını bu kez hem kendi kuruluş yıl dönümü hem de yeni yılın gelişi onuruna araladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen bu özel gecede Fuat Güner, klasikleşmiş MFÖ parçalarının yanı sıra dünya müzik tarihine "Oldies But Goldies" olarak geçen unutulmaz eserlerden derlediği çok özel bir seçkiyle izleyicileri müzikal bir zaman yolculuğuna çıkardı. Kendi özgün bestelerine de yer veren sanatçıya sahnede başarılı solist Zeynep Doruk güçlü sesiyle eşlik ederek geceye farklı bir renk kattı.

Hafızalardan silinmeyen şarkılar tek bir ağızdan söylendi

Repertuarında geniş bir yelpazeye yer veren usta müzisyen, "Sakın Gelme", "Sevdim Bir Kere", "Still Got The Blues", "Mecburen" ve "Güllerin İçinden" gibi eserleri seslendirerek salonu dolduran binlerce İzmirliyi nostalji ve coşkuyla buluşturdu. "Olmuyor Olamıyor" ve "Yolun Başı" gibi duygusal parçalarda hüzünlü anlar yaşanırken, "Vurgun Yedim" ve "Yalnızlık Ömür Boyu" gibi ikonik MFÖ şarkılarında tempo zirveye çıktı. Sanat merkezinin kusursuz akustiğinde hayat bulan bu özel performans, her yaştan müzikseverin katılımıyla dev bir koro eşliğinde icra edildi ve dinleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

İzmir Marşı ile doruğa çıkan gurur tablosu

Nesilleri birleştiren müzik diliyle Türk müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran MFÖ ruhu, Fuat Güner’in sahne hakimiyeti ve ekibinin kusursuz uyumuyla İzmir akşamını aydınlattı. Sanatseverlerin her anına büyük bir tutkuyla eşlik ettiği konserin finalinde ise coşku en üst seviyeye ulaştı. Tüm salonun büyük bir gurur ve tek yürek olarak katıldığı İzmir Marşı, gecenin görkemli bir şekilde noktalanmasını sağladı. Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünün bir kez daha kanıtlandığı bu etkinlik, İzmir’in kültürel hafızasında unutulmaz bir anı olarak yerini aldı.